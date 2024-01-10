金正恩生日 特意秀愛女照

北韓領導人金正恩據信八日度過四十歲生日，不過北韓國營媒體一如過去數十年的做法，持續對他的生日保持沉默。

路透報導，金正恩生日據信是一月八日，但北韓從未證實這個日期。美國政府將金正恩的出生年份列為一九八四年，以此推算他今年滿四十歲。

金正恩祖父金日成及父親金正日過去先後擔任北韓領導人，他們兩人的生日都是北韓國定假日。但被推測為金正恩生日的日子卻總是無聲無息過去，未出現於媒體或北韓日曆上。

北韓最接近證實金正恩生日的一次是在二○二○年一月，平壤當局確認金正恩收到時任美國總統川普的生日祝福。

而在今年，北韓官媒朝中社八日釋出金正恩與女兒金朱愛一起參觀養雞場的場景。南韓情報機構本月表示，金朱愛是最可能的接班人。

金正恩雖對自己生日保持低調，但最近北韓對外動作頻頻。北韓連日在與南韓海上邊界附近進行實彈演習，南韓分析家說，平壤當局目的可能是試圖干預南韓四月舉行的國會大選。

法新社報導，北韓五日起向南韓海上邊界人口稀少的延坪島和白翎島附近發射數百發砲彈，引發當地居民避難及渡輪取消，南韓軍方則進行實彈演習作為回應。

南韓梨花女子大學研究北韓議題教授朴遠建（譯音）表示，「北韓正試圖引發南韓內部的政治兩極化。他們試圖影響選舉，要做到這一點，他們需要一些有爭議的事物」。

相對的，北韓五日朝兩韓邊界開砲的同一天，金正恩就日本能登半島強震向日本首相岸田文雄發出慰問電，並首次稱岸田為「閣下」。韓聯社說，北韓對被認為不友好的國家發慰問電，非常罕見。

南韓政府智庫統一研究院研究員徐輔赫指出，北韓此舉顯示有意跳過南韓，與日本直接進行對話。