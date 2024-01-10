劉建超訪美 籲美中「當彼此夥伴」

中共中央對外聯絡部部長劉建超本周率團訪美。據中聯部官網消息，劉建超八日在紐約出席中美一點五軌對話框架專題座談時表示，中美雙方要落實兩國元首達成的重要共識，共同建立正確認知，共同有效管控分歧，共同推動互利合作；要秉持相互尊重、平等相待的精神，和平共處，做彼此的夥伴。

中聯部是負責中共對外工作的職能部門，主要從事政黨外交。韓聯社日前引述消息報導，劉建超計畫訪問華盛頓、紐約和舊金山，在華盛頓期間將會見華府高層官員。由於時間點臨近台灣大選，預料觸及台灣問題，備受關注。

據陸方發布，八日這場與美國智庫亞洲協會進行的座談會，主要議題圍繞中美關係，包括亞洲協會董事會共同主席桑頓、啟明創投創始主管合夥人葛禮、美國務院前助理國務卿拉塞爾等人參加。

劉建超指出，近年來中美關係經歷了不少波折，舊金山「拜習會」達成重要共識，中美關係呈現企穩向好勢頭。雙方要多做增進了解、推動合作的事情，延續（元首）會晤形成的積極勢頭，推進經貿等各領域務實合作，取得「可視化」成果。

美方則表示，希望雙方加強溝通交流合作，特別是採取具體行動，一點一點地消除兩國關係中的障礙，推動雙邊關係持續發展。

劉建超八日還會見了全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」總裁布雷默，雙方一致認為中美對世界和平穩定和繁榮承擔重要責任，雙方要加強互信和合作，管理兩國關係，並鼓勵社會各界特別是青年密切相互往來。

根據另一家美國智庫外交關係協會（ＣＦＲ）發布，劉建超九日將出席討論活動，主題為中美關係的未來。

值得一提的是，這間智庫上周公布的報告第四度將「美中為台海爆發危機」列入第一級風險，並指中國在經濟和軍事加強對台施壓，可能引發涉及美國與區域內國家的嚴重台海危機，台灣總統大選前後尤其危險。