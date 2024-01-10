史上最年輕 34歲艾塔爾任法總理

英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，法國總統馬克宏九日任命卅四歲的教育部長艾塔爾（Gabriel Attal）接任總理，成為法國最年輕的總理，他將帶領政府迎接六月重要的歐洲議會大選。

前任總理、六十二歲的柏納任職廿個月後在八日請辭，她總理任內執政黨失去國會多數地位，加上她廿多次動用爭議性憲法條款強制通過提高退休年齡法案，導致反對黨對她提出至少卅次不信任案。

馬克宏希望透過政府改組，為其施政注入活力。法新社報導，艾塔爾也成為法國首名公開同志身分的總理。艾塔爾曾任政府發言人和教育部長，民調顯示他是現任政府中支持度最高的閣員。

四十六歲的馬克宏在聲明中說，未來幾天將和艾塔爾共同組成新政府，他表示將借重艾塔爾的活力和決心。

馬克宏任期至二○二七年，依法不得再連任。分析家說，堅持歐洲統合的馬克宏，希望新政府做好準備迎戰六月歐洲議會選舉，預料極右派反歐盟勢力會藉由這次選舉擴張影響力。

號稱「政治神童」的艾塔爾雖然早已被看好會出任總理，但法新社說，他的快速竄升引發幾名資深閣員吃味。批評者稱他經驗不夠，還認為他在巴黎長大就讀貴族私校，和地方民眾脫節。

艾塔爾原本是社會黨人，二○一六年加入馬克宏新成立的前進黨擔任發言人，隨後成為政府發言人讓他知名度大增。他在馬克宏栽培下歷任主計部長，去年七月出任教育部長。

根據法國政府體制，總理由總統指派，對國會負責。總理負責執行內政、經濟政策，並協調政府部會。總統則掌握外交、歐盟事務等權力，並擔任三軍統帥。

艾塔爾之前，最年輕的法國總理是一九八四年就任的法畢斯，他當時卅七歲。

法國政壇近年來吹起年輕化風潮，極右派政黨「國民聯盟」二○二二年舉行黨大會，選出現年廿八歲的歐洲議會議員巴德拉（Jordan Bardella）出任黨主席，成為該黨代表人物雷朋的接班人。雷朋在該年總統大選得票率達四成二，是極右派政黨在總統大選歷來最高。馬克宏也因此承受來自極右派愈來愈強的政治壓力。