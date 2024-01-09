印尼：準備好和東南亞國家合作 達成南海行為準則

路透9日報導，印尼外交部長勒特諾和菲律賓外長馬納羅在馬尼拉舉行聯合記者會；勒特諾表示印尼準備好和其他東南亞國家合作，推動達成一項延宕已久的南海行為準則。

勒特諾說，就南海問題，印尼準備好和菲律賓等所有東南亞國協（ASEAN）成員國合作，致力盡快達成該項行為準則（Code of Conduct）。印尼總統佐科威也預期稍後訪問菲律賓。

部分東南亞國家在南海與中國大陸有領土主權爭議。東協和北京已經多年試圖創建用以協商南海行為準則的框架，相關計畫可追溯至2002年，但儘管各方都承諾推進並加速過程，至今進度緩慢。

北京在南海的主權聲索遠至中國大陸以南1500公里，其範圍切進汶萊、印尼、馬來西亞、菲律賓、越南等國的專屬經濟區；2016年，一項國際仲裁法庭裁定北京大部分的聲索無效，但中方拒絕接受。