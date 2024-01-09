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衛星變飛彈…「誤判將造成嚴重國安危機」 侯友宜籲國安單位公布真相

國防部選前發國家級警報「衛星當Missile」 媒體人質疑：10天前怎沒發？

不是越南啦！國家級警報「已飛越南部上空」 民眾傻眼：想說關我何事？

國防部國家警報將中共發射衛星譯作飛彈 外媒記者上「X」熱議

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
國防部9日下午兩度以中英文形式發出國家級警報，宣布中國大陸今天15時4分發射衛星。由於副總統暨民進黨總統候選人賴清德早上剛舉行國際記者會，外媒體記者也在社群媒體進行即時報導。資料照片。歐新社
國防部9日下午兩度以中英文形式發出國家級警報，宣布中國大陸今天15時4分發射衛星。由於副總統暨民進黨總統候選人賴清德早上剛舉行國際記者會，外媒體記者也在社群媒體進行即時報導。資料照片。歐新社

國防部9日下午數度發出國家級警報，宣布中國大陸今天15時4分發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全，但因為中英文分別提到「衛星」與「飛彈」，而副總統暨民進黨總統候選人賴清德早上剛舉行國際記者會，外媒記者也在社群媒體進行即時報導。

衛報特派記者戴維森（Helen Davidson）在社群媒體平台「X」（前身為推特）寫道，台灣剛剛響起了飛彈警報，數百名記者現在正跟外交部長吳釗燮共處一室。吳釗燮部長表示，這是一次衛星發射，沒什麼好擔心的。戴維森寫道，希望會有澄清，並在在回覆提及，國防部在警報的中文簡訊說是衛星，但英文卻用飛彈來示警，「翻譯差得驚人（Alarmingly poor translation）」。

德國之聲記者柴特（James Chater）也提到了中英文簡訊之間的差異，認為英文似乎是誤譯。CNN資深國際特派記者黎普利（Will Ripley）則報導，國防部為「飛彈」的誤譯道歉。英國天空電視台駐北京記者史密斯（Helen-Ann Smith）則寫道，如同今天的警報在台灣十分罕見。

戴維森指記者團正在尋求翻譯上的澄清，「還有」一次衛星發射觸發了全台灣緊急警報的理由。她也寫道，美國眾議院前議長裴洛西訪台引發共軍演習期間，當飛彈實際發射的時候，為什麼沒有發生相同的事情。而在國防部作出解釋後，戴維森提及，還是沒有回應為什麼發出警報。

飛彈 國防部 英文

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