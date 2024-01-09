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歐盟1年缺工百萬 籲各國放寬移民

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
歐盟官員近日呼籲各國積極面對移民問題，否則歐洲每年會產生百萬高齡化缺工的缺口。（Wikimedia Commons）
歐盟官員近日呼籲各國積極面對移民問題，否則歐洲每年會產生百萬高齡化缺工的缺口。（Wikimedia Commons）

缺工危機迫在眉睫，歐盟官員呼籲各國不要再反對移民了！歐盟內政事務專員約菡森近日在訪問希臘時表示，歐盟每年將會減少100萬名勞動力，雖然今年是許多國家選舉年，但呼籲各國不要逃避移民問題。歐洲本世紀末的高齡者比例雖將達到31.3%，但很多國家排斥移民的觀念仍難更改，不願放寬移民政策，寧願產業忍受缺工之苦。

歐洲面臨高齡化危機

根據《美聯社》報導，約菡森表示，雖然改變移民政策在各國都是相當困難的挑戰，但歐盟近年來因為高齡化，每年都會增加100萬的工作缺口，盼歐洲各國都能儘速處理國內非法移民問題，制定適合法律，以解決相關爭議。

她也坦言，這代表歐洲各國總計每年至少要增加接受100萬難民，在許多國家反移民、極右派勢力崛起，且面臨選舉的狀況下，確實非常困難。由於歐洲議會將於6月進行改選，歐盟執委會希望歐洲議會的各國議員能在此之前，將歐盟處理移民的預算儘速討論完畢。

移民問題欠扯複雜

約菡森認為，民眾在乎的不是移民來多少，而是政府是否有推出良好的管理措施。不過以約菡森出訪的希臘為例，就是敘利亞與利比亞等國難民最密集的登陸點之一，尤其希臘是群島國，許多小島的海邊都被移民收容所擠滿，讓當地人怨聲載道。

土耳其大報《Daily Sabah》提到，去年歐洲移民的累積數量高達350萬，但其中有30萬是非法移民，約菡森認為要更努力降低非法移民的數量，還要讓移民可以安全、降低風險的抵達歐洲。

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