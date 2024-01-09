迎來50歲生日「四通橋勇士」彭立發仍遭秘密羈押

今年1月7日是2022年北京「四通橋事件」發起人彭立發的50歲生日。中國「維權網」指出，彭立發仍被中國當局秘密羈押，但外界仍不知道他被關押在何處，也不清楚他的身體情況是否安好。

網名彭載舟的彭立發，2022年10月13日，在中共「二十大」召開之際，隻身在北京市四通橋上懸掛抗議標語：「不要核酸要吃飯！不要封鎖要自由！不要謊言要尊嚴！不要文革要改革！不要領袖要選票！不做奴才做公民！」以及「罷課罷工罷免獨裁國賊習近平」，引發各界關注，又稱「四通橋事件」。

後此事件被視為是自1989年「六四天安門事件」以來，北京街頭首次出現直接挑戰中共政權的標語，同時因在中共「二十大」前保安級別明顯升高、戒備森嚴的時刻，發生這起街頭抗議事件，尤其令人震撼。但彭立發自從當天被中國警方帶走後，自此與外界失聯。

維權網指出，彭立發被捕後遭指控哪些罪名、是否被刑求逼供、健康狀況等消息全成謎，外界至今仍無法獲悉他的羈押地點。

四通橋事件帶來解封契機

四通橋事件後的10天，中共「二十大」閉幕，中國國家主席習近平再次連任中共總書記和中央政治局常委。然而，接下來的11月，在中國長期「清零」封控政策下，廣州海珠區爆發抗議；隨後，鄭州富士康出現暴力衝突。

2022年11月24日，新疆烏魯木齊一棟住宅樓火災事件造成10人死亡，有批評認為防疫措施阻礙了居民逃生。一些民眾走上街頭抗議，要求解封。官方則否認火災與防疫措施有關。

不過，在烏魯木齊事件後，中國多地出現所謂「白紙運動」。包括南京傳媒學院等多所大學，以及上海烏魯木齊中路、北京亮馬橋均出現抗議。在上海的抗議中，有人打出寫有「不要、要」的口號，被認為是呼應四通橋的橫幅內容。此外，有人也喊出「習近平下台」、「共產黨下台」的口號。

非政府組織「自由之家」的中國、香港和台灣研究主任王亞秋，去年10月曾向DW表示，四通橋事件對中國產生了很大的影響：「比如後來大家在公廁裡面寫『不要核酸要自由』之類的，這出現在全國各地，雖然都是匿名的，比如在四川大學有個標語之類的，但這些都是對他勇敢行為的響應。」

她表示，雖不能說四通橋事件觸發了白紙運動，但「四通橋勇士的行動是在許多白紙運動參與者的心中，他們響應他的口號。」

在地圖上消失

在去年「六四」週年之際，法新社記者發現，北京四通橋的路牌已被拆除，而在中國百度地圖、高德地圖和騰訊地圖上，如用中文搜索四通橋，也出現「未找到相關地點」的結果。

法新社記者6月3日在現場目睹，至少有4輛警車停在北京四通橋的各個角落，此前一直掛在橋上寫有「四通橋」的路牌也被拆除。

對此，中國最大的搜索引擎營運商百度，並沒有回覆法新社有關何時、或為何屏蔽「四通橋」搜索的詢問。網路科技巨頭騰訊也拒絕回應類似的詢問。

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