前日本首相田中角榮故居失火！200多坪民宅延燒 出動逾20輛消防車

日本時間今（8日）下午3時半東京文京區目白台發生火災，日媒報導，起火的民宅是前首相田中角榮的故居，所幸無人傷亡。

警視廳表示，下午3時半接獲通報，表示田中角榮家的方向冒出濃煙，起火點是被稱為「目白御殿」的前首相故居。東京消防廳指出，民宅一樓、二樓共242坪陷入火海延燒，他們出動20輛以上消防車，火勢漸漸獲得控制。失火處距離JR目白站約1公里，無人傷亡，也沒有人困在屋內。

【中央社／東京8日綜合外電報導】

日本放送協會（NHK）報導，東京消防廳表示，今天下午3時20分過後，得知位於東京都文京區目白台1丁目的日本已故前首相田中角榮的舊宅邸發生火警，目前未傳出傷亡。

火警現場位於JR目白站以東約1.4公里，周圍住宅與大學等建物林立。朝日電視台報導，消防單位出動約19輛消防車等前往現場滅火。

住在事發現場附近一名男性表示：「當我聽到消防車的鳴笛聲時，往外一看發現田中角榮的舊宅邸冒出火焰，火勢到下午4時似乎已被控制，相當驚訝附近發生這種火災」。