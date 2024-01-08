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日本公共場合禁菸 觀光業籲加強宣導

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
日本已開始更嚴格禁止在公共場所吸菸。(Photo by moon angel on Flickr used under Creative Commons license)
日本已開始更嚴格禁止在公共場所吸菸。(Photo by moon angel on Flickr used under Creative Commons license)

【台灣醒報記者莊瑞萌綜合報導】

外國觀光客在日本的戶外吸菸屢遭罰款。日本自2020年疫情期間就宣布禁止民眾在街上吸菸，造成許多不知情的外國觀光客遭到罰款。對此，觀光業者呼籲政府應該更有明確指示告知，讓觀光客得以遵守。

新法2020年已實施

據《南華早報》報導，日本新法已在2020年4月全國實施，禁止民眾在指定區域以外的室內與街上吸菸，不過，當時實施時由於正值疫情大流行期間，日本幾乎沒有外國遊客。如今外國遊客數量回流，因不知情而遭罰款的人也越來越多。

過去日本部分地區，例如奈良公園已在2009年禁止戶外吸菸，違者會被處以1,000日圓罰款，大阪則是在2007年實施禁令，當地在2022年共取締4,225件違規。另外，2019年，京都取締違法吸菸案件有4成是外國遊客，神戶則佔1成。

缺乏多國語言說明

據《JAPAN Forward》報導，一名中國遊客在奈良公園被抓到在禁止區域內吸菸，但他卻表示，「我不知道這裡禁止吸菸。在我們國家，我可以在戶外任何地方吸菸，所以我以為這裡也一樣。」對此，「奈良公園零垃圾計畫」執行主任安達健認為，語言障礙是其中一項因素。他說，「當我們告訴不能吸菸時，遊客根本不知道我們在說什麼。」

有鑑於此，部分地方政府已想辦法解決，例如大阪設置多種語言的禁止吸菸海報，巡邏人員會配備包含不同語言說明的卡片，而且為了迎接2025年世博會，大阪將禁止在街上吸菸並設立指定吸菸區域。

觀光人潮已開始成長

去年超過2,230萬外國遊客抵達日本，雖然比疫情前還少，但回流趨勢已出現。對此，知名旅行社Bear Luxe Corp創辦人宮武宏說，「許多來日本度假的人都非常尊重日本的傳統文化與法律，問題在於當中很少數人了解規定，例如，不知道走路時吸菸是違法的。」

長期關注日本旅遊市場的分析師哈維(Ashley Harvey)認為，日本不一致的吸菸規定容易讓外國遊客困惑，例如一方面禁止在街上吸菸，但許多飯店卻反而提供專供吸菸住客的房間。

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日本 罰款 語言

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