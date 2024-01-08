北韓稱假砲聲欺敵 南韓：低級心理戰

北韓領導人金正恩胞妹金與正七日發表談話，主張北韓六日並未射擊砲彈，只是以炸藥模擬砲聲，使南韓軍方上當；南韓方則將此番言論視為「水準不高的心理戰」。

金與正七日通過北韓朝中社發表談話，稱北韓軍隊六日以爆破用炸藥模擬六十次岸砲砲聲，藉此觀察南韓軍方反應，結果成功讓南韓軍方誤以為是岸砲射擊，嘲諷南韓軍方監察實力只是虛張聲勢。

金與正稱南韓軍方不僅誤判狀況，以為北韓進行砲擊，還編造假消息，指砲彈落在西海北方限界線（ＮＬＬ）以北的軍事緩衝區，但「我軍連一發砲彈都沒發射」。她也警告，「我軍扳機已解除保險」，對任何一點細微的挑釁都會立即還應砲火洗禮。

據南韓合同參謀本部說法，北韓五日朝延坪島和白翎島附近發射二百多枚砲彈後，六日又朝延坪島附近發射六十多枚砲彈，南韓軍方隨即進行射擊訓練等相應措施。

對於金與正的主張，韓聯社報導，南韓合同參謀本部將此視為金與正因受南韓軍方偵查能力震驚而發表的謊言，表示南韓軍方六日確實捕捉到北韓射擊砲彈。

另外，韓聯社七日引述南韓軍方消息人士報導，北韓在當地七日下午四時起，於延坪島以北一帶執行砲擊訓練。這已是北韓連續第三天於兩韓邊境附近射砲。