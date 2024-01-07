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北韓連兩天開砲 南韓：停止挑釁

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
北韓5日下午疑似以火箭砲向東西部海域發射130多發砲彈，落在南北韓海上緩衝區內。（歐新社）
北韓5日下午疑似以火箭砲向東西部海域發射130多發砲彈，落在南北韓海上緩衝區內。（歐新社）

韓聯社六日引述南韓合同參謀本部（合參）報導，北韓軍隊同日下午約四點至五點（台灣時間同日下午約三點至四點），在南韓西部邊境的延坪島西北方向發射六十多發砲彈，落入朝鮮半島西岸北方限界線（ＮＬＬ）的北韓一側。五日北韓才發射約二百發砲彈，引發南韓當天以實彈演習回應。

北韓已連兩天在兩韓海上緩衝區射砲。據兩韓二○一八年九一九軍事協議規定，雙方在黃海和日本海的ＮＬＬ一帶設緩衝區，在區內射砲屬於違約。

合參表示，北韓接連在禁止敵對行為的區域射砲，威脅朝鮮半島和平，敦促平壤停止挑釁。北韓片面宣布廢除該協議，若持續在緩衝區射砲威脅南韓人民安全，南韓軍方將採取壓倒性反應反制。

南韓軍方人士透露，六日砲彈未對準南韓而是瞄準北韓北方內陸等地區，因此沒必要再以實彈演習反制。北韓五日向延坪島及白翎島一帶射砲，迫使當地居民避難，南韓亦發射約四百發砲彈加倍奉還。

北韓五日射砲後，美國國務院發言人米勒同日表明，美方呼籲平壤停止挑釁，重新循外交途徑，參與找出管控軍事風險和創造兩韓永久和平的實質討論。美方將持續協調日本及南韓等盟邦，商討與北韓談判、嚇阻其侵略，以及針對北韓屢屢違反聯合國安理會決議的國際社會回應。

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