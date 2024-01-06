對南韓狂轟百枚砲彈 北韓軍力到底有多強？專家揭真正實力

2024年朝鮮半島局勢依舊緊張。本周五（1月5日）當地時間上午，平壤向朝鮮半島西部海域兩個島嶼附近發射逾200枚海岸砲。南韓聯合參謀本部稱，這些砲彈落入北方界線（NLL）北邊一側，在延坪島和白翎島無居民受傷。韓聯社報導，延坪島和白翎島當天向居民發布疏散令。目前尚不清楚這是否與北韓發射海岸砲相關。有當地居民告訴美聯社，疏散措施與南韓計劃周五在附近海域舉行軍事演習相關。南韓聯合參謀本部發言人李成俊（Lee Sung Joon）接受路透社採訪表示，南韓方認為「危機升級的責任完全在北韓一方」。他說：「這是威脅朝鮮半島和平的挑釁行為，我們以最強烈的措辭敦促他們（北韓）立即停止這些行為。」

砲彈落在哪裡？

平壤發射的砲彈沒有擊中陸地，而是落在延坪島（Yeonpyeong）和白翎島（Baengnyeong）海域附近。這兩個島嶼屬於南韓但靠近北韓本土，位於兩韓有爭議的海上界線北方界線（NLL）沿線附近。1953年朝鮮戰爭後聯合國設定了這條界線，NLL緊貼北韓海岸，而不是北韓方面提出的兩韓非軍事區的延伸。在2010年11月，北韓在與南韓的對峙中砲擊延坪島，造成4名南韓人死亡。這個小島面積不到八平方公里，居住著約2100民眾。北韓上次向延坪島附近海域發射砲彈是在 2022 年 12 月。

2018年韓朝雙方簽訂一項軍事條約《919軍事協議》，劃定了海上緩衝區，以防止發生衝突事件。然而，在北韓去年 11 月向太空發射了一顆軍事偵察衛星之後，南韓方面叫停履行該協議的部分條款。北韓隨後宣布取消所有避免衝突措施，並在邊境地區部署新軍事裝備。

北韓軍力有多強？

波恩國際衝突研究中心（BICC）就全球軍事化程度進行研究，由於無法掌握和查核具體數字，北韓沒有被列入正式的指數排名，但根據研究人員的估算結果，2022年，北韓世界上軍事化程度最高的國家。BICC的數據顯示，在軍事開支和人員類開支方面北韓排名全球第一。在重型武器領域，北韓僅次於以色列排名第二。據BICC稱，儘管北韓的陸海空三軍的裝備老舊過時，但北韓擁有一支與其國土面積不成正比的龐大軍隊。2020年，每1000名居民中就有近50名現役軍人。在總人口大約2600萬的北韓，僅陸軍就有超過一百萬名士兵，這個數字相當高。北韓軍方的許多坦克、飛機和火砲系統都是前蘇聯或中國生產的。北韓擁有射程達1.3萬公里的導彈。此外，據估計，截至2022年底，平壤擁有大約可制造50枚核彈頭的材料。

哪裡能看到北韓的武器？

平壤的彈道導彈不僅落在鄰國南韓門前，據信，俄羅斯也在俄烏戰爭中使用了北韓的武器。美國國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）本周四（1月4日）在白宮表示，美國情報顯示，北韓前不久向俄羅斯提供了彈道導彈發射設施以及相應的彈道導彈。新年前後，俄羅斯已開始多次向烏克蘭發射這類導彈。柯比說：「北韓明顯提升了對俄羅斯的支持力度，這一發展令人擔憂。」曾任駐歐美軍總司令的霍奇斯(Ben Hodges)接受德國之聲採訪時指出：「很明顯，大陸、北韓和伊朗都在支持俄羅斯」。他補充說：「幸運的是，初步審查階段表明，北韓的武器質量還蠻差。」

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】