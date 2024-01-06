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又2名作家提告喊「非常離譜」 控OpenAI與微軟濫用作品訓練AI

中央社／ 紐約5日綜合外電報導
兩名非虛構文本作家今天向曼哈頓聯邦法院控告人工智慧開發商OpenAI及其出資企業微軟（Microsoft）濫用他們的作品來訓練熱門聊天機器人ChatGPT等服務背後的人工智慧模型。路透資料照
兩名非虛構文本作家今天向曼哈頓聯邦法院控告人工智慧開發商OpenAI及其出資企業微軟（Microsoft）濫用他們的作品來訓練熱門聊天機器人ChatGPT等服務背後的人工智慧模型。路透資料照

兩名非虛構文本作家今天向曼哈頓聯邦法院控告人工智慧開發商OpenAI及其出資企業微軟（Microsoft）濫用他們的作品來訓練熱門聊天機器人ChatGPT等服務背後的人工智慧模型。

路透社報導，作家巴思本斯（Nicholas Basbanes）和蓋吉（Nicholas Gage）在他們提出的集體訴訟中告訴法院，OpenAI與微軟將他們的數本書納入用來訓練OpenAI的生成式預先訓練轉換器（GPT）大型語言模型資料庫，侵犯了他們的版權。

微軟和OpenAI的代表尚未就這項指控置評。

此前已有多名小說或非虛構文本作家控告科技公司涉嫌利用他們的作品來訓練人工智慧，包括演員兼作家莎拉席佛曼（Sarah Silverman）、「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）作者喬治‧馬汀（George R. R. Martin）等。

紐約時報」上週也控告微軟和OpenAI利用紐時記者的文章來訓練AI應用程式。

巴思本斯和蓋吉都當過記者。他們的律師黎克特（Michael Richter）說，這些企業用他們的作品來「驅動價值超過10億美元的新產業，一毛補償都沒付」，這「非常離譜」。

OpenAI 紐約時報 ChatGPT Microsoft

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