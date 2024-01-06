兩韓緊張！北韓射逾200砲彈 南韓實施海上射擊訓練反制

南韓合同參謀本部昨天表示，北韓上午約九至十一時從其西岸共發射兩百多發砲彈，並落入朝鮮半島西部公海（黃海）的海上緩衝區。南韓為此下令附近的延坪島和白翎島居民緊急避難，另以平壤違反二○一八年兩韓「九一九軍事協議」為由，由延、白兩島的南韓駐軍自五日下午三時起，以Ｋ９自走砲及戰車砲實施海上射擊訓練加以反制。

南韓軍方偵測到北韓軍隊五日在白翎島以北的長山岬，以及延坪島以北的「登山串」一帶，發射逾兩百發海岸砲，未造成南韓軍民生命財產損失。延坪島地方官員於中午應南韓軍方要求，向延坪島居民發出避難指引。

南韓國防部長申源湜視察前述Ｋ９自走砲及戰車砲射擊訓練時表示，北韓此舉是使緊張升溫的挑釁舉動，並對朝鮮半島和平造成威脅。該部表示，該訓練是朝北方限界線（ＮＬＬ）以南射擊，展現「壓倒性」的作戰回應。北韓官媒「朝中社」五日報導，當天共發射一九二發砲彈，敵方（南韓）以「回應」為藉口採取挑釁行動。「（我方）將以空前程度強力應對」。

該報導並重申，北韓領袖金正恩去年十二月卅日首次明言兩韓已不再是同一民族的說法。

金正恩和南韓前總統文在寅主導下簽署的九一九軍事協議規定，兩韓在黃海及日本海的ＮＬＬ一帶畫設緩衝區，以防爆發偶發性軍事衝突，因此，在該緩衝區發射砲彈或進行海上機動訓練均違反該協議，這也是相隔十三個月，北韓再次在該緩衝區射砲，上次是從其東岸朝日本海的兩韓海上緩衝區射砲。

延坪島居民僅兩千多人，位於首爾以西約一二○公里，乘坐渡輪需逾兩個半小時。該島二○一○年十一月曾遭北韓砲擊，導致廿三人喪生，是自一九五三年韓戰停戰以來，南韓領土首次被北韓直接攻擊。南韓梨花女大教授伊斯利表示，在冬季演訓期間砲擊該地區，對北韓而言並非特別，差別在於這次是金正恩日前已公開推翻兩韓和解統一的論調。

北韓主要盟邦中國大陸外交部發言人汪文斌五日在記者會未譴責北韓，僅呼籲有關各國保持冷靜自制，勿採取使緊張升高的行動。

白宮指稱，北韓提供俄羅斯的彈道飛彈和飛彈發射器，最近被俄軍用於攻擊烏克蘭。韓聯社及法新社引述美國官員報導，俄國由於受到美方制裁和出口管制，故被迫向北韓等國補充武器，「正如我們一直公開示警的，北韓就是其一」。美方資訊表明，北韓最近提供俄國數十枚彈道飛彈及彈道飛彈發射器。