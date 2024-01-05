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共軍南海巡航後又宣布演習 回應美菲行動一波接一波

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
據解放軍南部戰區官方微博消息，1月5日，南部戰區位南海海域組織例行海空聯合演訓。圖為南部戰區海軍航空兵日前於南海上空實彈訓練。圖／取自微博
據解放軍南部戰區官方微博消息，1月5日，南部戰區位南海海域組織例行海空聯合演訓。圖為南部戰區海軍航空兵日前於南海上空實彈訓練。圖／取自微博

2024新年初始，南海延續緊張局勢。為回應美菲3日在南海舉行第二次聯合海空巡航，共軍南部戰區3至4日亦組織海空兵力在南海海域進行例行巡航，而據最新官方發布，南部戰區5日接著在南海海域組織例行海空聯合演訓，程度升級。

據共軍南部戰區官方微博消息，1月5日，南部戰區位南海海域組織例行海空聯合演訓。

值得注意的是，南部戰區5日稍早也在微博發布貼文表示，「新年伊始，在南海某軍港，多型艦艇蓄勢待發，數百名官兵整齊列陣。從艦艇一線到後裝保障，南部戰區海軍某基地各部隊『掀起實戰化練兵熱潮』」，警示意味濃厚。

此前，1月3日至4日，南部戰區組織海空兵力位南海海域已進行一次例行巡航。當時南部戰區稱，戰區部隊全時保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和海洋權益，任何攪局南海、製造熱點的軍事活動盡在掌握之中。

共軍南部戰區連續幾日的海空巡航與演習，應是用以回應美菲3日至4日在南海舉行的海空聯合巡航行動。據報導，美軍此次出動航空母艦、巡洋艦、驅逐艦和多架戰機參與，和菲律賓軍方的聯合巡邏、通行、海上攻擊等演習。

這是美菲在不到兩個月內舉行的第二次聯合巡航，上一次是在去年11月下旬，行動持續了三天。而菲律賓當時接著又與澳洲進行首次聯合海空巡航。

大陸對美菲行動的回應，也使得解放軍與美、菲聯合部隊3至4日同時處於南海海域。

大陸外交部發言人汪文斌4日表示，菲美在南海進行「以炫耀武力為目的的軍事挑釁活動，不利於管控海上局勢和涉海爭端。我們敦促相關國家停止不負責任的舉動，實際尊重區域國家維護南海和平穩定的努力。中國將繼續堅定維護自身領土主權和海洋權益，積極維護本區和平與安寧」。

南海 共軍 演習

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