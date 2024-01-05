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北韓對南北韓邊界發炮 韓國發射K9自走炮回應
韓國軍方1月5日稱，朝鮮當地時間上午向9時至11時於白翎島北方長山岬一帶以及延坪島北方登山串一帶發射逾200枚海岸炮，炮彈落入北方界線北方一側的緩衝區。對此韓軍同日下午進行海上射擊訓練，以發射K9自走炮回應。
政府在當地時間中午12時02分及12時30分向位處邊界島嶼延坪島、白翎島居民頒布疏散令。其中白翎島居民被要求進入避難所。
韓聯社同日稱，原定下午從仁川前往延坪島的客輪已暫時停航。
韓軍參謀長聯席會議發言人稱，在今晨發生的炮擊中，炮彈下在北方界線（ NLL ）以北的海上緩衝區（在黃海的韓朝實際邊界），並未對平民或軍方造成損失。
在韓方而言，這是違反《韓朝九一九軍事協定》的行為。韓聯參發言人指責朝方行為挑釁，加劇朝鮮半島緊張局勢、威脅和平。
路透社5日引述當地官員指，撤離令是應韓軍要求頒布。當地官員證實，政府已向島民傳送短訊，稱韓軍會在當日下午3時起進行「海軍射擊」。韓軍稱，鑒於朝軍炮彈落入西部海域的海上緩衝區，韓軍將其義性為挑釁，並進行海上射擊訓練以造反制。
這是自2018年韓朝簽署《九一九軍事協定》以來，韓國部署在西北島嶼的海軍陸戰隊首次進行海上射擊。
這次事件是朝軍時隔1年零1個月再次在韓朝海上緩衝區發炮。朝軍上一次是2022年12月6日在江原道高城和金剛一帶向東部海域海上緩衝區發射炮彈。
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文章授權轉載自《香港01》
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