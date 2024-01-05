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美海軍中將：紅海襲擊商船行動 葉門叛軍未現退縮跡象

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美軍不到一個月擊落葉門叛軍「青年運動」武裝組織發射的無人機和飛彈19次，但武裝分子並無退縮跡象。美聯社
美軍不到一個月擊落葉門叛軍「青年運動」武裝組織發射的無人機和飛彈19次，但武裝分子並無退縮跡象。美聯社

美國海軍中東地區指揮官、海軍中將庫柏（Brad Cooper）表示，美國領導的紅海部隊不到一個月內、已擊落19次伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」武裝組織所發射的無人機和飛彈，但武裝分子並無退縮跡象。

庫柏周四說，自12月18日聯合特遣部隊開始行動以來，有超過1,500艘國際商船安全通過紅海。他聲稱聯盟正採取「區域防禦」，五艘艦船試圖保護航道上的所有船隻，而不是為其中少數單獨護航。

與此同時，美國及其盟國正在對青年運動發出愈來愈嚴厲的警告。美國為首的十多個國家周三聯合發布聲明，警告如果青年運動繼續威脅該地區關鍵水道、全球經濟和商業自由流動，將需要承擔後果。

一位英國官員周四表示，如果青年運動不聽警告，他們可能會在葉門採取聯合行動。這位要求匿名的官員透露，拜登政府已經提高了這種可能性，英國表明傾向採取相對較小型的戰術行動來削弱青年運動的戰力。

庫柏說，自11月18日以來，紅海累計發生25起由青年運動領導、針對船隻的襲擊事件。

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