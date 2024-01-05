伊朗爆炸恐襲：德黑蘭指控以色列

（德國之聲中文網）周四，中國國家主席習近平就伊朗發生嚴重恐怖襲擊事件向伊朗總統萊希致慰問電。他在電文中向遇難者表示哀悼，向傷者和遇難者家屬致以慰問。習近平強調，中方反對一切形式的恐怖主義，強烈譴責恐怖襲擊行為，堅定支持伊朗維護國家安全穩定的努力。

周三，伊朗南部克爾曼省的薩赫卜扎曼清真寺附近發生連環爆炸。事件發生後的數小時內，報告的死亡人數一度上升到超過一百，此外據報還有一百多人受傷。周四，伊朗官方將此前公布的死亡人數從95人更正為84人。這是伊朗伊斯蘭共和國建立45年以來最嚴重的一次恐怖襲擊。

德國和歐盟也對這一血腥襲擊發出譴責。歐盟外交政策高級代表博雷利（Josep Borrell）周三晚與伊朗外長阿米爾-阿卜杜拉漢（Hossein Amir-Abdollahian）通話，表達了慰問。博雷利在社交媒體上表示，他“對這一恐怖襲擊進行了最嚴厲的譴責”。

伊朗政府宣布周四全國舉行哀悼。爆炸襲擊的背景尚不清楚。

以色列還是IS？

爆炸發生在已故伊朗軍方將領蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）的墳冢近旁。1月3日是蘇萊曼尼的忌日，據伊朗媒體報道，當時有數百人聚集在蘇萊曼尼的墓地，紀念這位於2020年在巴格達機場遭美方無人機襲擊身亡的前指揮官。

德黑蘭指責爆炸襲擊的幕後是以色列和美國。伊朗最高宗教領袖哈梅內伊宣稱將采取“嚴厲的反應”。華盛頓否認與襲擊事件有關。

柏林中東和全球秩序研究中心（CMEG）的主任法圖拉-內賈德（Ali Fathollah-Nejad）認為，策劃伊朗此次爆炸的應該不是以色列。他對德國之聲表示，“以色列在這個時間點發動這樣一次首要針對平民的行動的可能性不大。”

美國南卡羅萊納州克雷姆森大學（Clemson University）的中東問題專家阿齊茲（Arash Azizi）也不認為以色列是襲擊的指使。他指出，目前以色列並不想與伊朗發生軍事對抗；此外盡管以色列被懷疑對伊朗的核武科學家和共和國衛隊成員實施過定點襲擊，但迄今沒有對平民下過手。

阿齊茲認為，有跡象顯示，襲擊事件的背後是“伊斯蘭國呼羅珊省”(ISPK)組織，這是“伊斯蘭國”（IS）的一個分支，主要在阿富汗境內活動。屬於遜尼教派的該組織視伊朗及其代表的什葉派為伊斯蘭教的威脅。

（綜合報道）

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