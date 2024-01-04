藍山4遊客遭雷擊 澳洲氣象局警告仍有嚴重雷暴

4名遊客昨天於雪梨知名景點藍山（Blue Mountain）風暴中遭到雷擊，澳洲氣象局示警遊客，藍山地區今天下午及傍晚可能再出現強烈風暴與雷暴。

藍山國家公園座落於新南威爾斯州（New SouthWales）西側，為雪梨周邊知名景點，2000年被列入世界遺產，受到台灣及國際旅客歡迎。其中，三姐妹峰（Three Sisters）是藍山國家公園內最著名的天然景觀。

4名遊客昨天朝著三姐妹峰步道抓著鋼製扶手前進時，不幸遭受雷擊。新南威爾斯州緊急服務隊（NSWState Emergency Service，SES）前往救援，將受傷遊客送往藍山醫院救治，4人情況穩定。

澳洲氣象局已對藍山地區發出嚴重雷暴警告，示警藍山地區及新南威爾斯州南部與東南部將再出現嚴重風暴，並預測有豪雨、冰雹、強風發生。

新南威爾斯州緊急服務隊指出，昨天下午過後，雪梨以西的卡統巴（Katoomba）三姐妹峰地區在短短20分鐘內降雨超過20毫米，並有10多次雷擊。緊急服務隊隊員與志願者已戒備，隨時因應突發狀況，提供即時協助。