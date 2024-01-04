伊朗前指揮官忌日傳爆炸 逾百人喪生

（德國之聲中文網）據伊朗國家電視台報道，周三（1月3日）是已故伊朗指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）的忌日，在他的墓地附近傳出爆炸聲後，至少已有103人死亡。伊朗政府譴責這起"恐怖襲擊"，但沒有指明襲擊者是誰。

爆炸地點位於伊朗南部克爾曼省的薩赫卜扎曼清真寺附近，該地點也是蘇萊曼尼的埋葬之處。在事件發生後的數小時內，官方公布的死亡人數不斷上升，除此之外據報還有180多人受傷。

伊朗SNN新聞社報道稱，爆炸當下有數百人聚集在蘇萊曼尼的墳墓，紀念這名於2020年在巴格達機場遭美方無人機襲擊身亡的前指揮官。

伊朗塔斯尼姆（Tasnim）通訊社援引知情人士的話指出，有兩個裝有炸彈的袋子似乎是被遙控引爆的。克爾曼省副省長賈拉利（Rahman Jalali）告訴國家電視台，爆炸是「恐怖襲擊」，但他並未進一步說明可能的作案者。

生前極具影響力

作為聖城軍指揮官，蘇萊曼尼是伊朗革命衛隊對外行動的負責人，被伊朗神權政治支持者視為偶像。 2020年他的葬禮上了發生踩踏事件，至少56人死亡、數百人受傷。

2000年代初期，蘇萊曼尼幫助伊拉克武裝分子使用炸彈，造成美軍傷亡。這提高了他在伊朗的聲望和形象，但也令他成為美國的攻擊目標。

蘇萊曼尼後來成為一位相當有影響力的戰地指揮官，同時擁有極大的政治權力。在華盛頓於2018年退出與德黑蘭簽署的核協議後，雙方緊張局勢不斷升級，蘇萊曼尼隨後在特朗普政府發動的無人機襲擊中身亡。

（路透社、法新社、美聯社）

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