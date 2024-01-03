美菲軍艦展開南海聯合巡邏 中國同步巡航

（德國之聲中文網）菲律賓軍方發布聲明稱，與美國共同舉辦的第二次聯合巡邏於1月3日展開。此行動包含菲律賓海軍的四艘艦艇和美國印太司令部的四艘艦艇，據信其中有一艘航空母艦、一艘巡洋艦和兩艘驅逐艦。

菲律賓和美國於去年11月首次啟動聯合巡邏，在台灣周邊海域和馬尼拉所稱的西菲律賓海——即國際間通稱的南中國海舉行了為期三天的軍事演習。

菲軍方稱重大進展

菲律賓武裝部隊總司令布勞納（Romeo Brawner）說，本周開始的第二次聯合軍事活動標志著菲律賓與美國的聯盟關系及其與美軍的操作可能性實現了「重大進展」。布勞納指出：「我們的聯盟比以往任何時候都更加強大，面對地區挑戰，我們正在推進一個基於規則的國際秩序和一個自由開放的印太地區。」

與此同時，中國解放軍南部戰區司令部稱於1月3日至4日在南海進行例行巡航。​​​南部戰區於其官方微博號上寫道：「戰區部隊全時保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和海洋權益，任何攪局南海、制造熱點的軍事活動盡在掌握之中。 ​​​」

中菲互相指責

去年菲律賓和中國就一系列沖突相互指責，使得南海局勢日益緊張，也讓美菲這對盟國之間就安全進行的合作顯著增加。在南中國海局勢不斷升級的背景下，本次聯合巡邏行動可能會激怒中國。

最新受到關注的一起沖突是去年12月中，中菲船只在南中國海爭議島礁海域再次發生對峙。菲方指責中國用水炮攻擊菲律賓船只是「不負責任的」危險行動，北京則稱是菲律賓方面故意「碰瓷」。

上周，中國外交部還抨擊了菲律賓當局考慮在爭議島礁建造永久性民用建築的說法。外交部發言人毛寧批評菲律賓企圖違背承諾，稱中方不會對菲律賓一再進行的「侵權挑釁行徑」視而不見，堅定維護自身的領土主權和海洋權益。

（綜合報導）

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