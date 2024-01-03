尼加拉瓜取締教會 教宗嚴詞譴責

「我對神職人員遭拘留感到憂心！」中美洲國家尼加拉瓜政府日前以企圖發動政變為由，大幅逮捕教會神職人員，對此，教宗方濟各於1日譴責這種打壓教會行為。

希望以對話解決問題

據《基督教廣播電台》報導，自從2018年全國抗議活動後，尼加拉瓜總統奧蒂嘉開始打壓教會，稍早更傳出共計12位神職人員與一位主教遭到拘留。教宗在聖彼得廣場上表示，「我相當擔憂尼加拉瓜正在發生的事情，主教和神父的自由遭到剝奪。我希望之後能進行對話來解決問題。」

自從2018年發生抗議事件後，奧蒂嘉指控神職人員意圖動員發動政變，教會主教則認為奧蒂嘉應該為在抗議中以及之前選舉期間死去的人負起責任。去年，當地政府關閉首都馬拿瓜一所天主教大學後，全世界的宗教領袖都指控奧蒂嘉企圖壓制天主教會及民間團體的生存。

去年2月，反對奧蒂嘉的主教阿爾瓦雷斯被控叛國，未經審判便遭到褫奪公權並被判刑26年，去年3月，梵蒂岡駐尼加拉瓜使館也被勒令關閉。

神父從家中被帶走

據《美國之音》報導，奧蒂嘉從2007年起就統治尼加拉瓜，最近開始對天主教會和政治對手實施嚴厲打壓。消息來源指出，蒙特雷牧師、羅德里格斯和薩莫拉以及曼蒂卡主教都於上週六，從各自的家中被帶走，消息來源說，「他們都來自馬拿瓜總教區。」

對此，尼加拉瓜政府與警方並未發表看法，當地僅存的一家報紙《報刊》也報導了這四名神父被捕的消息。

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