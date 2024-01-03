德執政聯盟險分裂 右派自民黨決轉圜

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】德國民眾對社會黨、綠黨與自民黨組成的內閣不滿度逐漸攀升，讓自民黨一度想要下車自求多福。不過最終黨內投票結果，以52%比48%的差距，決定留在執政內閣。由於德國民眾對政府處理俄烏戰爭、移民等議題感到不滿，讓右派的「另類選擇黨」聲勢高漲，一度讓立場偏右的自民黨開始動搖。

投票率不到4成

根據《美聯社》報導，德國聯合內閣中的自由民主黨（自民黨）2日舉行一場黨內投票，決定是否要脫離由左派社會黨、綠黨與其共組的聯合內閣。最終投票結果出爐，贊成留下方以52.2%得票率，險勝脫離方的47.8%，但整體黨的投票率不到40%。副黨魁科布奇表示，投票並非真要脫離聯盟，而是設法在聯合政府取得更多話語權。

德國在2021年大選中，傳統右派政黨基民盟結束了由總理梅克爾主導，長達16年的執政，並由左派的社會黨（206席）、綠黨（118席），與中間偏右的自民黨（80席）共組「紅綠燈」聯合內閣。但今年將迎來歐洲議會選舉與3場地方選舉，而另類選擇黨的聲勢正逐漸起飛。

極右派勢力上升

此外，聯合內閣中，自民黨與綠黨就社福支出等議題仍無法取得共識，自民黨希望能減少開支，尤其是德國還要援助烏克蘭軍武，但綠黨希望繼續擴大社會福利投資。目前預測德國2024年經濟恐衰退0.5%，經濟、難民等議題都讓德國極右派反對黨「另類選擇黨」獲得許多反對政府的聲浪，支持度躍升全國第2。

《Politico》提到，德國總理蕭茲除了面對國內挑戰外，美國2024年也將舉行總統選舉，討厭北約的前總統川普恐強勢回歸，而德國是除了美國以外最挺烏克蘭的北約國家，美國的態度也會影響德國在北約的地位與對烏援助態度，更是蕭茲未來潛在最大的挑戰。

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