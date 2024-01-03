邊境與中國議題 孟加拉選舉受關注

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】孟加拉選舉結果，關乎印度能否維持邊境穩定與區域霸權，因此連印度都相當關注7日將舉行的孟加拉大選。外界預料自2009年起執政的總理哈西娜仍可順利連任，反對黨雖指控她有作票、賄選嫌疑，但均遭到否認。印度仍期待友印的哈西娜連任，孟加拉才會繼續與印度合作打擊邊境武裝團體，並與中國保持距離。

印度要聽話孟加拉

根據《英國廣播公司》報導，哈西娜將尋求4連霸，加上主要反對黨人民黨抵制此次選舉，也讓外界認為選舉結果早已出爐，但孟加拉主要是穆斯林國家，人民黨雖抵制選舉，但民眾對哈西娜長期執政、貪汙與無法改善經濟的怨氣也逐漸上升，反對者也認為印度暗中協助哈西娜維持政權，但遭到印度政府否認。

印度雖為印度教國家，對自家穆斯林並不友善，但印度與孟加拉接壤甚深，出於戰略考量，印度希望孟加拉能聽話，因此與哈西娜的關係非常好，印度也深怕她下台，重現兩國2001到2006年由反對黨聯盟執政，關係比較動盪的狀況。哈西娜2004年曾遭巴基斯坦武裝分子刺殺，因此也尋求印度的保護與援助。

對印度不滿提升

孟加拉相當依賴印度出口的日用品，甚至孟加拉在1971能脫離巴基斯坦獨立也是因為印度出兵的功勞。但隨著兩國在喜馬拉雅山的水源使用爆發爭議，還有中國在南亞國家的佈局，也讓孟加拉內部對印度的不滿逐漸提升。

因為兩國都不是人權友善的國家，各自政府都遭國際人權團體指控，壓迫境內少數民族或政黨。

《外交政策》提到，印度官員相當擔心，若孟加拉與印度發生衝突，轉而與中國加強關係，恐對印度維持東北部領土相當不利，會有許多伊斯蘭武裝團體在兩國邊境肆虐，使區域秩序更加動盪。

孟加拉首都達卡的菜農薩米魯丁受訪時則說，他不認為印度對南亞國家都抱持很友善的態度，尤其孟加拉是穆斯林國家，他也相當擔心自己的國家對印度太過依賴。

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