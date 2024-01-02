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泰國宣布「泰中3月起永久互免對方簽證」 陸赴泰遊搜尋大增2倍

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
中泰3月起將永久互為免簽。圖為上周耶誕節泰國大城府一所學校裡的馴象師扮成「聖誕老人」，騎大象為學生發放禮物，促進大城府旅遊業發展。（新華社）
中泰3月起將永久互為免簽。圖為上周耶誕節泰國大城府一所學校裡的馴象師扮成「聖誕老人」，騎大象為學生發放禮物，促進大城府旅遊業發展。（新華社）

大陸央視新聞報導，泰國總理賽塔在今天出席內閣會議後表示，中泰兩國將從3月1日起永久互免對方公民簽證。消息發布後，旅遊平台馬蜂窩站內曼谷熱度暫態上漲200%。此外泰國海島、泰國自由行熱度分別上漲166%和137%。

第一財經報導，消息發佈後半小時內，同程旅行平台泰國旅遊搜尋熱度較前日同一時段上漲158%。廣東、江蘇、上海、四川、浙江等省市居民最關注泰國旅遊相關消息。

同程旅行資料顯示，在剛剛結束的元旦假期，泰國曼谷、普吉、清邁三座城市進入元旦假期熱門出境遊目的地前十，其中曼谷排名第一。曼谷-芭提雅也是預訂量最高的出境遊線路產品。春節將有8天長假，預計泰國仍是熱度較高的出境遊目的地。

攜程平台上泰國關鍵字搜尋量環比1小時前增長超90%，上海至曼谷，北京至曼谷等航班搜尋量暫態驟增40%以上。攜程集團國際版Trip.com泰國站點上，「中國」關鍵字的搜尋熱度環比1小時前增長超80%，廣州、上海、北京、昆明等城市搜尋熱度較高。

截至2024年1月1日，從1月2日至春節期間，中國客人前往泰國的旅遊訂單量同比2023年增長超10倍。從泰國客人往中國的旅遊預訂量也同比2023年增長779%。泰國遊客前往中國的熱門目的城市為：上海、廣州、北京、哈爾濱、成都、昆明、深圳、杭州、重慶、長沙。

攜程集團公共事務部總經理秦靜表示，永久相互免簽，將對兩國人文交流、旅遊業發展產生積極深遠影響。中泰各界人士開展商務、會展、旅行等各項活動的便利程度將大幅提升，也將帶動中國入境遊市場在2024年迎來可觀的增長。

就泰國部分，泰國國家旅遊局局長塔佩妮表示，得益於免簽證計畫和娛樂場所營業時間的延長，迎新年活動期間，泰國旅遊業相關收入猛增。從2023年12月22日到2024年1月1日，泰國的旅遊業相關收入達到了544億泰銖（約109億元人民幣），較上一年同期增長44%。其中，110萬名外國遊客為泰國旅遊業貢獻了417億泰銖（約83億元人民幣）的收入，較上一年同期增長60%。

泰國 曼谷 賽塔 免簽 簽證

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