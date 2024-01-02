戰爭使營建業缺工 以色列挖中、印移工

以色列營造業缺工嚴重。受到以哈戰爭爆發後，巴勒斯坦工人被禁止入境，造成以色列國內營建與農業部門勞力短少，因此，以國政府計劃今年開放更多如中國等國在內的外籍移工入境。

外勞人數持續增加

據《路透社》報導，以色列營建及住房部官員摩根斯坦接受財經媒體訪問時表示，為了提高營建業勞工人數，政府將計劃擴大從中國、印度等地引進外籍勞工，人數從5萬人提高到7萬人。最早，人數配額曾從去年11月的3萬人增加到目前的5萬人，以便協助目前發展出現困境的營建業，因為哈瑪斯攻擊以色列後，已造成近8萬名巴勒斯坦營建工人無法入境。

摩根斯坦說，「人力部門有短缺，因此，本地每棟房屋建造所需時程已從2021年的30個月提高到34個月。」這次外籍移工來源包括中國、印度、斯里蘭卡與摩爾多瓦等國，預計今年第1季會有1萬人先入境。

提供高薪資誘因

據《以色列時報》報導，由於目前以哈戰事仍未停歇，儘管以色列祭出比本地國家更高的薪資誘因，能否真正招募到足夠人力仍不清楚。據以色列「領土內政府活動協調局」數據指出，在哈瑪斯發動攻擊以及接續的加薩戰爭爆發之前，來自西岸約15萬名與1.8萬多名加薩走廊的巴勒斯坦人，必須先取得證明才能進入以色列工作，不過，並不包括數萬多名非法進入打零工的人數。

營建業施工停擺

去年12月25日以色列建商協會會長沙果說，「我們的處境相當艱難，這個產業完全停滯，僅剩3成的生產力。一半的工地關閉。」據了解，以色列政府除了擴大召募勞工，也計劃提供誘因吸引以色列人投入營建與農業部門工作，同時積極研發技術來取代相關部門的人力需求。

根據農業部資料顯示，自從戰爭以來，原本近3萬名泰籍勞工中，已有1萬人離境，雖然有3,000人已經返回以色列，但仍有另外約2萬巴勒斯坦不定期勞工並無法進入以色列。

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