日本石川強震 蔣萬安指示搜救隊整裝待命 隨時馳援

日本石川縣能登地區1日當地時間下午4點10分發生規模7.6強震，日本政府指出，已知至少6起民眾因倒塌房屋而活埋受困的事件，由於正值日本新年，卻發生強震並陸續傳出嚴重災情。台北市長蔣萬安今也在推特及IG貼文表示，他已請台北市搜救隊同仁整備待命、保持通訊聯絡暢通，如果災區當地有需要，「我們隨時提供協助」。

今天是2024年元旦，也是日本的新年期間，日本能登半島石川縣發生規模7.6強震，蔣萬安第一時間也在推特表達關心，蔣說，「我們聽說了有數萬戶停電、甚至有幾戶受困事件，我想向日本的朋友表達我們的關心。」

蔣萬安也提到，他已請台北市搜救隊同仁整備待命、保持通訊聯絡暢通，如果災區當地有需要，北市府隨時提供協助。