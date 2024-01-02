美擊退葉門叛軍 紅海局勢升溫

美軍直升機去年十二月卅一日在紅海擊沉三艘葉門叛軍「青年運動」小艇，是美軍首度針對該叛軍的攻擊行動。但白宮強調，並不尋求中東衝突擴大。英國方面則指出，英方願針對青年運動採直接行動，強化軍事介入；並稱若不守護紅海，恐會讓有意威脅南海、克里米亞等地關鍵航道安全者更大膽。

白宮國安會發言人柯比在美國廣播公司（ＡＢＣ）對此說，美國將持續採取自衛行動，「我們不尋求區域衝突蔓延，也不尋求和青年運動衝突」，最好結果將是該叛軍停止這些攻擊，「我們已再三表明」。

在去年十月以哈開戰後，美國總統拜登雖已授權美軍對攻擊駐伊拉克與敘利亞美軍的其他伊朗代理人團體還擊，但他不願對青年運動動手。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，美方至今避免直接打擊葉門境內的青年運動，避免進一步升高以哈戰爭引發的這波中東危機。美軍這次是首度針對該叛軍的攻擊行動。

柯比明言，美國在中東有重要國家利益，「我們將部署自己在該地區所需的部隊，保護這些利益並繼續自衛」。至於美國未來是否在該地區發動先制攻擊，他只說不排除任何做法。但美方已公開向青年運動喊話，也向區域內盟國及夥伴私下提到，「我們嚴肅看待相關威脅，將做出正確選擇」。

美軍接獲新加坡籍商船「馬士基杭州號」求救後，附近的美國海軍航艦艾森豪號及驅逐艦葛瑞夫里號派直升機馳援，擊沉青年運動三艘快艇，另有一艘逃離。這些小艇曾企圖強行登上該商船，並將槍口朝向美軍直升機。該商船當天先遭該叛軍發射的兩枚反艦飛彈鎖定，所幸被美軍攔截。美國中央司令部表示，這是該叛軍自去年十一月十九日以來，對國際船運所做的第廿三次非法攻擊。

英國國防大臣夏普斯一日表示，英方願針對青年運動採直接行動，強化軍事介入，「我們不會猶豫採取進一步行動，嚇阻對於紅海航行自由的威脅」。他將當地局勢稱為對國際社會的考驗，稱若不守護紅海，恐會讓有意威脅南海、克里米亞等地關鍵航道安全者更大膽；英國應挺身和盟邦合作。