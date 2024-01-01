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習近平再提兩岸統一 蔡英文：台灣人決定

德國之聲／ 德國之聲

迎接2024年的新年致詞中，中國國家主席習近平再度展現出統一台灣的企圖。不同的是，他的口吻被認為比去年更加強硬。當時習近平說「海峽兩岸一家親，衷心希望兩岸同胞相向而行、攜手並進，共創中華民族綿長福祉」；今年他則稱，「祖國統一是歷史必然，兩岸同胞要攜手同心，共享民族復興的偉大榮光」。

據中國官媒新華社發布的致詞全文，習近平首先談中國在經濟、科技等各領域的發展，並主張中國「不僅發展自己，也積極擁抱世界，擔當大國責任」。對於未來的展望，習近平重申要「堅定不移推進中國式現代化」，並且「鞏固和增強經濟回升向好態勢……全面深化改革開放」。他說：「我們的目標很宏偉，也很樸素，歸根到底就是讓老百姓過更好的日子。」

延伸閱讀：德語媒體：2024 中國還會好嗎？

關於港澳，習近平說要繼續支持其「發揮自身優勢，在更好融入國家發展大局中保持長期繁榮穩定」；雖然他未直接說到「台灣」二字，但提及中國的「統一必然」論，呼籲「兩岸同胞」應該攜手創造「民族復興」。

對此，台灣《自由時報》引述成功大學政治系教授洪敬富論點，認為習近平的談話著眼台灣大選，「在提醒不要忘記兩岸攜手同心的美好」，一方面不希望台灣選出「不承認九二共識、一個中國」的總統，一方面也不希望台灣更為親近美國。

國民黨主席朱立倫則稱，「中共或者中共領導人談話，都是很正常的」，但是「大家的信念是永遠堅守中華民國」。

台灣政府如何回應？

針對習近平的說法，台灣總統蔡英文1月1日回應，要決定兩岸關係何去何從，最重要的是符合民主的原則，「以台灣人共同的意志來做最後的決定」。

有記者問及2019年習近平發表的《告台灣同胞書》40週年演說。當時，習近平提出了5大主張，其中包含探索「一國兩制」台灣方案。

蔡英文今天重申，台灣絕對不會接受「一國兩制」。她進一步主張，在習近平已將「九二共識」詮釋為「一個中國」的情況下，「九二共識」、「一中原則」以及「一國兩制」實質上就是「三位一體的對台方案，而以接受九二共識為起點」；若台灣跟隨中國、一味附和「九二共識」，「對中華民國台灣的主權，這就是最大的風險所在」。

「持續以九二共識為通關密語，向台灣人民表達可以與中國溝通，那我要跟各位說， 溝通固然重要，但是以主權交換，未免也太沉重了一些。」蔡英文也釐清，中華民國憲法並「不是風險」，真正令人擔憂的是把它跟「九二共識」混為一談。

「世界的台灣」

蔡英文任內最後一次發表元旦談話，把主軸放在台灣如何落實全球布局，並且走向世界：「如果問我，這8年，台灣的關鍵字是什麼，我會說，是『世界』；如果這8年，世界的關鍵字是什麼，那一定有『台灣』。」

蔡英文說她執政8年，留下的是一個「世界的台灣」。她評價，先前的馬英九政府路線是設定台灣要「先走向中國，再走向世界」，但她的政府擺脫了與中國經濟一體化的「宿命」。她說，「現在的台灣可以直接走向世界」，一方面分散風險，一方面也避免過度依賴中國。

憑藉半導體和高科技產業發展，蔡英文稱台灣已成為「全球民主供應鏈不可或缺的驅動引擎」；兩岸經貿也「變得更為健康有序」，「中國對台灣高科技產品進口的依賴，遠超過台灣傳統產業，對中國市場出口的依賴程度」。

針對兩岸關係，蔡英文表示她的政府「信守承諾，維持現狀」，並強調「維護台海和平穩定」既是國際共識，也是兩岸共同的責任；而為了確保台灣獲得「有尊嚴的和平」，她任內積極強化國防實力，並深化與民主夥伴的關係。

延伸閱讀：賴清德投書支持兩岸現狀 不排除與北京對話

台灣總統候選人激辯兩岸政策

1月13日的台灣總統大選倒數計時，兩岸政策仍是藍綠兩黨候選人交鋒的重點。代表執政黨參選的現任副總統賴清德稱，若當選將延續「蔡英文路線」；蔡英文表示，她的路線即「走向世界」，而對中國和世界來說，「最好的選擇」是「尊重中華民國的民主憲政體制，尊重台灣人民的選擇」。

然而，上週六（12月30日）台灣舉行唯一一場總統大選電視辯論會時，現任新北市長、國民黨總統候選人侯友宜批評，蔡英文路線之下，「兩岸不溝通、不對話、不交流」，導致台灣失去許多邦交國，且台海緊張局勢升高、甚至被媒體形容「世界最危險的地方」。

侯友宜稱，他若當選將依循中華民國憲法，以「九二共識」為基礎為中國往來。他說自己反對「台獨」也反對「一國兩制」，並主張國民黨的「九二共識」並不等於北京政府的「一國兩制」。

延伸閱讀：侯友宜訪美拋「3D戰略」 學者：有備而來

民眾黨總統候選人柯文哲則以「台灣自主、兩岸和平」為政策。他稱所謂「兩岸一家親」是先向對方表達善意，但底線是保持台灣現階段的民主自由體制和生活方式，以此為前提與中國對等溝通。

延伸閱讀：柯文哲稱提出對台新方案是中國義務

對此，賴清德回擊道，若不讓渡主權、不照中國的要求做，侯、柯所說的各種交流談判，「哪一樣做得通」？

針對侯友宜與柯文哲質疑民進黨是否凍結《台獨黨綱》，賴清德重申其「台獨」定義，即「主張台灣的主權獨立屬於2300萬人民所有，不屬於中華人民共和國，中華民國跟中華人民共和國互不隸屬」。

不過，賴清德在辯論會上稱：「把中華民國當作是兩岸的護國神山，這到底是要促進和平，還是要給台灣帶來災難？」這番話遭在野黨質疑他心中只有「台獨」、不認同中華民國，對此賴清德會後澄清這是口誤。

賴清德多次自稱「務實的台獨工作者」，但遭北京政府批評為「兩岸和平破壞者」。中國國台辦發言人陳斌華30日說，民進黨政府「拒不承認一個中國原則和『九二共識』，推行『台獨』分裂路線……是導致台灣陷入兵凶戰危險境的最大亂源，是兩岸交流合作嚴重受阻、廣大台灣切身利益嚴重受損的罪魁禍首」。

陳斌華稱北京「解決台灣問題、完成國家統一的意志堅定不移」，呼籲台灣人「在和平與戰爭、繁榮與衰退中做出正確選擇」。

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