新年仍蠢蠢欲動 北韓要發射3衛星

新年的東北亞局勢依舊動盪，北韓領導人金正恩的新年談話就揚言要發射3枚衛星！金正恩還首次指出南北韓的統一可能性逐漸降低，引發外界關注。南方軍方則回應，若北韓敢輕舉妄動，將會全力反擊到北韓政權被消滅為止。學者認為，隨著北韓持續發展軍武，美日韓的同盟將會愈堅固。

首次直言統一難

根據《英國廣播公司》報導，北韓領導人金正恩31日在新年演說中，宣布2024年要發射3枚間諜衛星，並繼續強化核武發展。他還強調，現在要與南韓統一已是不可能的任務，因為南韓將北韓視為「敵人」，雖然兩韓近年來缺乏有關統一的互動，但這也是金正恩罕見在演說中坦言統一的可行性正在逐漸下降。

北韓在2023年中持續試射飛彈與衛星，引發南韓與日本相當不滿，而且北韓的洲際飛彈可打到美國，也讓美國等西方國家有不少譴責，而美國至今仍維持對北韓的經濟制裁與凍結資產，且美國的核動力潛艦也開始部署在南韓海域，引發北韓不滿。

兩韓關係跌至低谷

對此，南韓則批評北韓仍試圖使用核武，並強硬表示，在美國的支持下，若北韓對南韓發動核攻擊，南韓會毫不留情的回擊，屆時金正恩政權將迎來末日。但北韓不滿指控，南韓已經成為美國的軍事前線與核武兵工廠，未來兩韓之間爆發戰爭不再是抽象的觀念，機率將愈來愈高。

《CNN》提到，金正恩也表示，為了強化軍武戰力，2024年將會聚焦核武、飛彈與無人機的發展，以因應南韓可能的快速攻擊。梨花女子大學教授艾思利認為，北韓威脅將會強化美日韓的三邊合作機制，尤其是飛彈資訊的共享與因應。

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