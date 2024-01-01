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南韓晶片出口上月激增2成 整體外銷連3月回升

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
南韓上月出口連續第三個月成長，為2023年最後一季強勁收尾。歐新社
南韓上月出口連續第三個月成長，為2023年最後一季強勁收尾。歐新社

南韓上月出口連續第3個月成長，為2023年最後1季強勁收尾，為明年經濟成長展望增添樂觀氣氛。其中，晶片出口大增2成，延續復甦趨勢。

根據南韓產業通商資源部1日公布的數據，經調整工作日差距的去年12月出口額年比成長14.5%。整體出口成長5.1%至576.6億美元，但增幅較11月的7.7%放緩，也低於路透調查經濟分析師原估的成長6.6%。

南韓去年12月進口下滑10.8%，貿易順差達45億美元。

在去年末，南韓出口情勢擺脫長達一年來的頹勢，因全球對南韓電子產品、汽車、化學品到造船等產品的需求終於開始復甦。2024年的重點將是晶片需求回升的程度，能否支撐南韓、台灣和越南等地的經濟成長。

南韓12月半導體出口年比激增21.8%，較11月的12.9%的增幅擴大成長。南韓晶片出口在去年11月恢復成長，終結逾一年來出口萎縮的窘境。記憶體晶片價格再度回升，因AI和其他新興科技對記憶體的需求提高。

根據南韓央行的報告，過往的半導體出口成長期已經拉長至28個月。央行強調，民間預測顯示，消費者今年將恢復換購新的智慧手機。

不過，南韓12月對中國大陸出口下滑2.9%，反映大陸經濟放緩削弱對南韓商品的需求。南韓2023年全年出口下滑7.4%。

南韓是國際貿易大國，各國對其產品的需求普遍復甦，凸顯出在較高利率維持一段時間後，消費者可能已逐步恢復信心。

根據韓國貿易協會的最佳情況預估，南韓2024年出口可能成長7.9%，達到6,800億美元；預期進口成長3.3%，貿易順差達140億美元。

不過，貿易下滑的風險依然存在，由於全球經濟今年預料減緩，因此也難以預料南韓出口增速。彭博經濟上周預估，全球2024年經濟成長率將減緩至2.7%，若不計2009年金融危機和2020年新冠疫情大爆發，是2001年來最慢增速。

Pantheon Economics在上月的報告中表示：「韓國出口仍在觸底，2024年可能會展開疲弱的復甦趨勢。全球需求依然疲弱。」

以哈戰爭等地緣政治緊張情勢與保護主義轉強，都為南韓增添風險，而且中國大陸的經濟復甦狀況也仍充滿疑慮。美中敵對關係也為全球貿易蒙上陰影。

南韓 半導體

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