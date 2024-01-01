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搶先一步！德警羈押3伊斯蘭激進分子 涉嫌謀畫跨年夜攻擊科隆大教堂

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
德國警方31日證實逮捕並羈押3名伊斯蘭激進分子，涉嫌策畫在跨年夜攻擊科隆大教堂。德國當局聖誕夜開始在科隆大教堂外加強警力，嚴防可能的恐攻。美聯社
德國警方31日證實逮捕並羈押3名伊斯蘭激進分子，涉嫌策畫在跨年夜攻擊科隆大教堂。德國當局聖誕夜開始在科隆大教堂外加強警力，嚴防可能的恐攻。美聯社

路透報導，德國警方31日證實逮捕並羈押3名涉嫌策畫在跨年夜攻擊科隆大教堂（Cologne Cathedral）的伊斯蘭激進分子。

科隆市警察局局長威斯包姆（Frank Wissbaum）在記者會上表示，嫌犯企圖在跨年夜以車輛攻擊具有800年歷史的的科隆大教堂（Cologne Cathedral），「很高興3名嫌犯已經被羈押，他們也無法再聯絡彼此策畫犯案」。

警方並未透露嫌犯企圖如何利用車輛進行恐攻，而警方出動嗅探犬在教堂下方停車場搜索，在一輛汽車內發現炸藥。

威斯包姆表示平安夜當天逮捕一名與伊斯蘭國（Islamic State）武裝團體有關的30歲塔吉克男子，並從他找到3名嫌犯策畫恐攻的證據。

警方並未公布關於3名嫌犯的身分背景，僅表示他們分別在德國西部的杜伊斯堡（Duisburg）、赫恩（Herne）和挪芬尼西（Noervenich）落網。警方同時查獲嫌犯聯絡裝置並對其住處進行搜索。

德國警方聖誕夜開始便在科隆大教堂外加強警力，嚴防可能的恐怖攻擊行動。

教堂 德國 伊斯蘭國

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