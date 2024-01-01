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韓媒：陸關切台灣大選 延後中日韓峰會

聯合報／ 國際中心／綜合報導

中日和南韓領袖會談停擺近四年，輪值主席國南韓原本爭取去年恢復召開。但南韓中央日報日前引述該國外交消息人士報導，會議恐被迫再延後一陣子，原因是中國大陸表明希望聚焦今年台灣總統大選後的相關情勢，但仍願意在上半年舉行。

知悉該會談協商的南韓外交人士指稱，北京立場是十三日台灣大選後一、兩個月需聚焦管控台灣相關情況，希望改在三月召開的全國政協及全國人大「兩會」後再行召開三國領袖會談，時間最好在今年上半年。

上次會談於二○一九年在中國成都召開。據原本安排，南韓總統尹錫悅、日本首相岸田文雄和中國國務院總理李強去年可望舉行會談。

有分析說，中日及南韓三國領袖會談一延再延的主因之一是中方不夠積極。去年十一月舊金山亞太經合會（ＡＰＥＣ）經濟領袖會議期間，尹錫悅就對三國會談表達意願，但中國從初期協商階段就態度消極，中方似乎將中國與南韓間的高層會晤視為禮物或籌碼。

南韓 舊金山

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