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南海緊張 東協外長籲和平對話

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

路透去年十二月卅日報導，東協（ＡＳＥＡＮ）成員國外長當天發表聯合聲明，除擔憂南海緊張恐威脅區域和平，亦呼籲相關各方展開和平對話。

該聲明示警說，南海近期發展恐破壞區域和平與安全穩定，「我們正密切關注後續發展」；在從事恐使爭端更複雜或升級的活動時，有必要予以自制；「我們強調和平對話的重要性，才能夠建設性地推動區域穩定和海洋領域合作」。

中國及東協早在二○○二年就致力計畫建立南海行為準則，惟儘管各方均矢言推動並加快其進程，至今進展卻仍相當緩慢。鑒於擔憂北京屆時是否願意承諾恪守一套具國際法拘束力的規則，有關該準則內容的談判迄未展開。

中國和菲律賓則將近幾月來南海一連串衝突歸咎對方。北京揚言將不會對菲方屢屢的「挑釁騷擾」行徑視而不見；馬尼拉則喊出在北京不斷漠視其傳統外交方式下，其在南海的做法有必要「典範轉移」。

另外，中國全國人大常委會去年十二月廿九日任命董軍為新任國防部長，而他曾任解放軍海軍司令及南部戰區副司令，是中國首位海軍出身的防長。我外交部同月卅一日表示，我方支持南海航行飛越自由，堅持以和平方式解決爭端，反對任何聲索國以恐嚇、脅迫或武力等手段處理南海爭議。

南海 北京

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