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金正恩：兩韓敵對 永遠無法統一

聯合報／ 編譯盧思綸茅毅／綜合報導
北韓領導人金正恩甫結束朝鮮勞動黨中央軍事委員會，直言南北韓不可能統一，並決議2024年將加碼發射3枚間諜衛星。
北韓領導人金正恩甫結束朝鮮勞動黨中央軍事委員會，直言南北韓不可能統一，並決議2024年將加碼發射3枚間諜衛星。

北韓官媒朝中社去年十二月卅一日報導，北韓共產黨「朝鮮勞動黨」同月卅日舉行其第八屆中央委員會第九次全會第五天會議，出席的北韓領袖金正恩表明，兩韓為敵對和交戰中的兩國關係、永遠無法統一，朝（北韓）、韓（南韓）關係不再是同一民族關係。

韓聯社等韓媒引述朝中社報導，金正恩說，兩韓已對祖國統一的看法截然不同，勞動黨回顧長久以來的朝韓關係後發現，雙方永遠也無法實現統一。他還說，南韓聲稱北韓為主要敵人，首爾又與外部勢力勾結，一味尋求使平壤政權崩潰的機會，「我們絕不能重蹈覆轍」，將南韓再視為和解與統一的對象。

金正恩並明言，翻開兩韓關係史，雙方始終互不信任與對抗對立，北韓今後將「根本轉變」其對南韓的政策路線方向。針對北韓對美政策，他強調「戰爭並非抽象概念，而是現實具體」，應該秉持一貫的「強對強、正面對抗」原則，採取高壓及進攻性政策。

金正恩揚言，若美國和南韓企圖在軍事上對抗北韓，平壤必須迅速因應可能出現的核危機事態，動用一切手段力量，為平定整個南韓持續加緊進行大刀闊斧變革的準備。他並宣示今年將替繼續擴大核武生產規模奠基，還有再發射三顆軍事偵察衛星。北韓去年五及八月皆發射失敗後，十一月終於首次成功發射其間諜衛星「萬里鏡一號」。

另據日本「東洋經濟」引述南韓統計廳報導，北韓已解除新冠肺炎疫情下的鎖國，前年貿易額為十五點九億美元（約台幣四九三億元），年增率達百分之一二二點四，但其中出口僅一點六億美元，主要仍仰賴礦產及爐渣類等。

南韓智庫韓國統一研究院研究員洪敏認為，金正恩前述談話顯示北韓威脅對南韓動用戰術核武，將不只是說說而已，平壤將視「南朝鮮」為其交戰國，不再視南韓為同一民族，使用核武將不會自相矛盾。而南韓今年四月將舉行國會選舉，保守派總統尹錫悅去年五月上台後就對北韓態度強硬，相當於南韓中情局（ＣＩＡ）的國情院日前警告，北韓今年很可能出乎意料地對南韓遂行軍事挑釁或網攻，將造成南韓政局不穩。

南韓 北韓 金正恩

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