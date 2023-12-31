德總理肖爾茨：「我們必須改變」

（德國之聲中文網）"如果我們彼此尊重，那麼我們就不必畏懼未來"，德國總理肖爾茨在一年一度的新年致辭中樂觀表示，德國能夠應對當今時代的挑戰，也能"應對逆風"。這名社民黨政治家強調："德國需要每一個人--既需要頂尖的研究人員，也需要養老護工；既需要警察，也需要郵遞員；既需要退休人員，也需要年輕學徒--意識到這一點使我們變得強大。"

肖爾茨中提及俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭，新冠危機剛過去不久，天然氣供應又出現了瓶頸，"今秋哈馬斯還對以色列發動了野蠻的恐怖襲擊"。這名總理補充道，世界變得"更加動蕩不安"，"正以令人窒息的速度發生變化"。因此，德國也必須改變。肖爾茨坦言，這引起了一些人的不滿，他對此深以為然，"同時，我知道我們德國人會渡過難關。"

"民主也使我們強大"

"我們的民主也使我們強大"，這名總理接著指出，35年前勇敢的東德人民奮鬥爭取來的民主如今已成為每個人的"寶貴財富"。這種民主始終包括用正確的方式討論。"如果我們只是討論對方，而不是互相交流，那麼一切都不會變得更好。使我們強大的是我們妥協的意願"，他強調，以及"我們對彼此的付出"。

肖爾茨介紹，在過去的一年中，一些令人擔憂的情況並未出現。他舉例說明，通貨膨脹率已經下降，工資和養老金都在上漲，今年冬天的天然氣儲存設施已經存滿，"這些成功並沒有使如今的挑戰變得更小，而是給了我們勇氣，讓我們有能力應對挑戰。"

肖爾茨也提到了德國的基礎設施破舊問題，並認為這阻礙了國家的發展進程。因此"我們現在要投資建設良好的道路和更好的鐵路"。他同時承認，聯邦憲法法院的預算判決並沒有讓基礎設施、能源轉型和經濟方面的投資變得更容易。這名總理指的是德國聯邦憲法法院上個月公布的裁決：政府不得將應對新冠危機的600億歐元資金挪用到氣候項目上。肖爾茨在新年致辭中預計，雖然並非一切都能按計劃實現，但是德國"在未來一年也將為我們的未來投入創紀錄的資金"。

強大歐盟的重要意義

肖爾茨同時強調他支持一個強大的歐盟。他認為歐盟就共同庇護制度改革達成一致是一大成功。加強邊境管制已使"跨越邊境的人數明顯減少"。肖爾茨在這裡指的是歐盟上周就《移民和庇護新契約》達成協議。該協議旨在建立更公平、更高效、更可持續的移民和庇護程序的法規和政策。

此外，在"俄羅斯在我們大陸東部發動戰爭"、中東武裝沖突以及明年秋季美國總統大選即將來臨的背景下，一個強大的歐盟顯得尤為重要，肖爾茨認為，美國大選可能會產生深遠的影響，"包括對我們歐洲"。

（德新社，法新社，epd）

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