日本放寬軍火出口限制 有助於間接援助烏克蘭

為了間接幫助烏克蘭獲得急需的美國愛國者防空導彈系統，日本放寬了其對軍火出口的限制。政府內閣於上周五（12月22日）決定，可向許可證頒發國提供自產的相關武器系統，由此，美國將首先獲得日本制造的愛國者導彈，這也是對美國總統拜登請求的回應。

通過這一規則的修改，日本進一步偏離了戰後和平主義。任教於仙台白百合女子大學的德國政治學家馬斯洛（Sebastian Maslow）表示：「武器出口使日本成為國際安全政策的積極參與者，以及美國的可靠伙伴」。這也讓日本直接參與了歐洲的安全架構。「因而，此舉應被視為日本自去年以來與北約更緊密合作的一部分」，馬斯洛說道。

愛國者導彈由日本三菱重工在美國洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin）以及RTX公司的許可下制造生產。據《金融時報》報導，政府還考慮向英國出口由英國貝宜系統公司（BAE System）許可生產的口徑155毫米的火炮彈藥。烏克蘭目前缺乏這種炮彈。

不向交戰方交付武器

與德國類似，日本允許接收國在事先獲得批准後將武器轉售給第三國，但前提是這些國家未卷入武裝衝突。這是根據日本外務省2014年的一份內部文件中提到的。

因此，華盛頓不能直接將導彈轉售給烏克蘭。但是，華盛頓可以補充美國及其歐洲北約伙伴日益消耗的庫存，從而確保對烏克蘭的供應。美國駐日本大使伊曼紐爾（Rahm Emanuel）解釋說，這些導彈「讓我們在全球儲備和承諾方面有了一些靈活性」。

2014年，時任首相安倍晉三解除了長期以來的武器出口禁令，該禁令源於戰後和平主義憲法。然而，這只適用於美國武器/系統的軍民兩用部件的出口。此後，日本與15國簽訂了供應合同，大部分為東南亞國家。例如，孟加拉國明年將接收4艘巡邏艦，菲律賓將接收「日本制造」的雷達預警系統。

出口致命武器系統

愛國者導彈將是首個出口的致命武器系統，因而標志著日本安全政策的又一個轉折點，為應對鄰國中國和朝鮮的軍備競賽。

日相岸田文雄計劃至2027年將國防預算增加一倍，達到國內生產總值的2%。這種軍備提升使日本80%成為一個「正常國家」，日本執政黨自民黨的國防政治家長島昭久（Akihisa Nagashima）解釋說。「剩下的20%是取消出口限制」。

對日本軍火制造業的幫助

為武器出口提供更多法律上的空間也將對日本軍火制造業形成支持。以前的限制和在國際市場上長時間的缺席一直阻礙其獲得更大訂單。專家馬斯洛認為：「儘管自從安倍首相以來，日本的安全政策雄心勃勃，但日本的軍火工業在國際上幾乎沒有競爭力」。

現在，美國和北約可以利用日本的生產力來實現更快的軍備升級。此次修訂還允許日本出售非致命武器組件，如飛機發動機，並向比如烏克蘭這樣抵抗非法入侵的國家提供防御裝備。

此外，與英國和義大利共同開發戰鬥機將使其更容易進入國外市場。然而，得到佛教選民支持的聯合執政黨之一的公明黨在阻止未經許可生產的武器出口，包括計劃中的戰鬥機的轉售。

上周，三國在東京簽署有關飛機開發的協議時，英國國防大臣沙普斯（(Grant Shapps)）問道，如果日本不同意將飛機銷售給其他國家，該項目將如何推進。言下之意，如果沒有銷售選項，戰鬥機的開發也就不值得。最後的決定尚未作出。自民黨計劃在2024年2月底前與公明黨就進一步放寬出口規則達成一致。

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】