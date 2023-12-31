快訊

「4症狀中1」恐非普通感冒！ 兒科醫警告：嚴重須進加護病房

柯文哲諷賴清德辯論越講越糟糕 「蔡總統恐氣到要吃普拿疼」

日本放寬軍火出口限制 有助於間接援助烏克蘭

德國之聲／ 德國之聲

為了間接幫助烏克蘭獲得急需的美國愛國者防空導彈系統，日本放寬了其對軍火出口的限制。政府內閣於上周五（12月22日）決定，可向許可證頒發國提供自產的相關武器系統，由此，美國將首先獲得日本制造的愛國者導彈，這也是對美國總統拜登請求的回應。

通過這一規則的修改，日本進一步偏離了戰後和平主義。任教於仙台白百合女子大學的德國政治學家馬斯洛（Sebastian Maslow）表示：「武器出口使日本成為國際安全政策的積極參與者，以及美國的可靠伙伴」。這也讓日本直接參與了歐洲的安全架構。「因而，此舉應被視為日本自去年以來與北約更緊密合作的一部分」，馬斯洛說道。

愛國者導彈由日本三菱重工在美國洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin）以及RTX公司的許可下制造生產。據《金融時報》報導，政府還考慮向英國出口由英國貝宜系統公司（BAE System）許可生產的口徑155毫米的火炮彈藥。烏克蘭目前缺乏這種炮彈。

不向交戰方交付武器

與德國類似，日本允許接收國在事先獲得批准後將武器轉售給第三國，但前提是這些國家未卷入武裝衝突。這是根據日本外務省2014年的一份內部文件中提到的。

因此，華盛頓不能直接將導彈轉售給烏克蘭。但是，華盛頓可以補充美國及其歐洲北約伙伴日益消耗的庫存，從而確保對烏克蘭的供應。美國駐日本大使伊曼紐爾（Rahm Emanuel）解釋說，這些導彈「讓我們在全球儲備和承諾方面有了一些靈活性」。

2014年，時任首相安倍晉三解除了長期以來的武器出口禁令，該禁令源於戰後和平主義憲法。然而，這只適用於美國武器/系統的軍民兩用部件的出口。此後，日本與15國簽訂了供應合同，大部分為東南亞國家。例如，孟加拉國明年將接收4艘巡邏艦，菲律賓將接收「日本制造」的雷達預警系統。

出口致命武器系統

愛國者導彈將是首個出口的致命武器系統，因而標志著日本安全政策的又一個轉折點，為應對鄰國中國和朝鮮的軍備競賽。

日相岸田文雄計劃至2027年將國防預算增加一倍，達到國內生產總值的2%。這種軍備提升使日本80%成為一個「正常國家」，日本執政黨自民黨的國防政治家長島昭久（Akihisa Nagashima）解釋說。「剩下的20%是取消出口限制」。

對日本軍火制造業的幫助

為武器出口提供更多法律上的空間也將對日本軍火制造業形成支持。以前的限制和在國際市場上長時間的缺席一直阻礙其獲得更大訂單。專家馬斯洛認為：「儘管自從安倍首相以來，日本的安全政策雄心勃勃，但日本的軍火工業在國際上幾乎沒有競爭力」。

現在，美國和北約可以利用日本的生產力來實現更快的軍備升級。此次修訂還允許日本出售非致命武器組件，如飛機發動機，並向比如烏克蘭這樣抵抗非法入侵的國家提供防御裝備。

此外，與英國和義大利共同開發戰鬥機將使其更容易進入國外市場。然而，得到佛教選民支持的聯合執政黨之一的公明黨在阻止未經許可生產的武器出口，包括計劃中的戰鬥機的轉售。

上周，三國在東京簽署有關飛機開發的協議時，英國國防大臣沙普斯（(Grant Shapps)）問道，如果日本不同意將飛機銷售給其他國家，該項目將如何推進。言下之意，如果沒有銷售選項，戰鬥機的開發也就不值得。最後的決定尚未作出。自民黨計劃在2024年2月底前與公明黨就進一步放寬出口規則達成一致。

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

日本 美國 烏克蘭 導彈 英國 北約

延伸閱讀

習近平指示加強捍衛主權 中國海警船明年將天天巡釣島

開業126年！日本法蘭酥「神戶風月堂」快閃登台17天

中國海警船2023年航行釣島周邊352天 創歷史新高

MLB／2024千萬俱樂部日本7人 大谷翔平大幅領先兩大天王

相關新聞

把注意力放在台灣？陸盼推遲中日韓領袖會議 韓媒揭原因：為監視明年大選

南韓「中央日報」報導，根據外交消息人士透露，中國向南韓傳達希望把中日韓領導人會議推遲到明年3月的「兩會」之後再舉行，因為...

來回報復！俄除夕再以無人機炸基輔、哈爾科夫 民用建物失火 傷亡不明

英國廣播公司（BBC）報導，俄羅斯31日再以無人機空襲烏克蘭基輔和東北部哈爾科夫（Kharkiv），報復烏軍30日彈襲俄...

慢走不送！威尼斯明年6月起禁25人以上旅遊團 同步禁用大聲公

英國廣播公司（BBC）報導，義大利威尼斯市政府宣布，自2024年6月起，正式禁止超過25人以上團體旅遊及禁用大聲公，期盼...

戰爭、氣候災難不斷…揮別過去12個月動盪世局 全球喜迎嶄新2024年

世界各地歡騰的人群今天將告別有史以來最熱一年，同時也揮別過去12個月的動盪世局，這段期間有聰穎的聊天機器人、氣候危機以及...

大雷雨連番肆虐澳洲東部 2024年第一週引發風暴風險越來越大

澳洲氣象局警告，東部部分地區今天將連續第二天面臨嚴重大雷雨，提高發生危險暴洪的風險

催生熊本熊、推動與台交流…熊本知事將卸任 稱台積電設廠是「百年一遇機會」

任內一手催生日本知名吉祥物「熊本熊」的熊本縣知事蒲島郁夫，日前宣布不再尋求連任。他過去不斷推動與台灣的友好交流，並將台積...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。