美中連串國防協商 鋪路防長會

中國大陸新任國防部長廿九日出爐，由解放軍前海軍司令董軍出任。五角大廈發言人薩波同日說，已知悉這項人事任命，美方已就接下來一連串和中方的往來，進行工作層級的聯繫與接觸，好讓兩國最高國防及軍事領袖能有實質會談；美中雙方並正致力落實十一月舊金山「拜習會」共識：即致力實施美中軍事對話。

薩波還說，前述這種往來要花時間安排，也是為美中雙方做準備，如此一來，包括最高層級在內的兩國國防和軍事領袖，能與適當對口官員有重要對話。

路透及日本經濟新聞引述薩波報導，美方稱為美中國防政策協調對話（中方稱為中美國防部工作會晤）的ＤＰＣＴ，計畫明年一月召開，雙邊海上軍事安全磋商機制協定（ＭＭＣＡ）則擬明年初舉行。據日經報導，屆時可能討論中菲緊張升溫下的南海情勢。

薩波提到，舉行ＤＰＣＴ和ＭＭＣＡ旨在為美中國防部長奧斯丁及董軍的部長級協商鋪路，擴大避免偶發軍事衝突的對話管道，並將協調兩人對話時程。

美中防長會已逾一年未舉行，去年八月民主黨籍時任美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台後，北京即拒絕召開ＤＰＣＴ與ＭＭＣＡ。ＤＰＣＴ定位是廣泛處理美中國防問題的高官協商，二○二一年九月曾一連兩天舉行，由中共中央軍委國際軍事合作辦公室副主任和美國國防部助理國防部長幫辦參加。ＭＭＣＡ則是商討以美中海軍為中心的避免衝突對策方案。

十月甫就任的美國參謀首長聯席會議主席布朗，廿一日首度與中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立通電話。鑒於美中在台灣及南海等立場分歧，即使重啟軍事對話，美中在印太地區對立大幅緩和的可能性不高。