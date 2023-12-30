實錘了？中國多名將領被罷免全國人大代表

根據中國官媒新華社周五（12月29日）發布的全國人民代表大會常務委員會公告，九名軍方將領與人員被罷免人大代表職務。他們是張振中、張育林、饒文敏、鞠新春、丁來杭、呂宏、李玉超、李傳廣和周亞寧，分別是中央軍委裝備發展部、海軍、空軍和火箭軍的人大代表。截至目前，中國方面沒有解釋相關人員被罷免的原因。

公開資料顯示，張振中（中將）曾任的主要職務包括火箭軍副司令員，中央軍委聯合參謀部副參謀長。張育林（中將）曾任的主要職務包括國防科技大學校長，中央軍委裝備發展部副部長。饒文敏（軍階不詳）曾任職中央軍委裝備發展部。鞠新春（中將）曾任南海艦隊裝備部部長，南海艦隊副司令員，南部戰區副司令員兼南部戰區海軍司令員。丁來杭（上將）曾任空軍司令員。呂宏（軍階不詳）曾任職火箭軍。李玉超（上將）曾任火箭軍司令員。李傳廣（中將）曾任火箭軍參謀長、副司令員。周亞寧（上將）曾任火箭軍司令員。

「重災區」火箭軍

不難看出，以上約一半的被罷免軍方將領和人員來自火箭軍。台灣中央社由此將火箭軍稱為「重災區」，並認為最新罷免決定「進一步證實此前盛傳以火箭軍為主的軍備貪腐大案」。該通訊社還指出：「9名將領被罷免全國人大代表資格，這意味他們不是有罪在身，就是已涉案被采取強制措施。」

總部位於美國、專門研究中國政治的SinoInsider公司向法新社表示，他們被解職「表明這些官員正在接受調查，並證實了有關這一話題的一些傳言」。

獨立時評人蔡慎坤也認為此前盛傳的「火箭軍被全面清洗整肅的消息」由此得到「中國官方確認」。他在社媒X上分析：「火箭軍高層全軍覆沒，習近平對軍方將領依然沒有基本的信任」。

火箭軍在中國領導人習近平的親自規劃下，成立於2015年。在之後的幾年裡，這個軍種一直掌管著中國不斷擴大的核武庫。外界認為，這支部隊在中國任何試圖武統台灣的行動中都將發揮關鍵作用。幾個月來，中國火箭軍高層傳因貪腐被整肅，習近平7月底宣布了火箭軍高層的人事變動，被視為解放軍高層10年來最大規模的換血之一。

非同尋常 難以預估

台灣政治大學國際關系研究中心主任寇健文周六接受新加坡《聯合早報》訪時指出，這次被罷免的軍方人大代表，背景大多為技術軍官，且集中在火箭軍與裝備采購系統，顯示這兩大系統「出大事了」。他介紹，中央軍委裝備發展部今年7月決定，開展裝備采購招標評審專家違規違紀清查整肅治理活動，追溯自2017年10月以來違規違紀的裝備采購招標行為，而今年10月被免除防長職務的李尚福，正是在2017年9月出任中央軍委裝備發展部部長。寇健文推測，李尚福落馬與這些人員被罷免有相關，更顯示解放軍已掀起大案，只是此案會牽連多廣，現階段還難以預估。

罷免公告發布的同一天，前海軍司令員董軍被任命為中國新一任國防部長，接替四個月前從公眾視野中消失的前防長李尚福。

政治評論員鄧聿文在社媒X上評論道：「國防部長的任命和上述將領代表資格的終止，表明這次習近平對軍工行業的整頓基本已經結束。由此也可以看出，由火箭軍的腐敗案涉及到的將領很多，基本是一鍋端。接下來會不會又出現解放軍的腐敗窩案，誰也說不准，反正習近平的反腐永遠在路上，對解放軍也一樣。」

香港《星島日報》援引分析人士報道稱，全國人大常委會此次一口氣免去9名將領的人大代表資格，非同尋常，一是顯示案件牽連甚廣，引發了軍隊大地震，二是反映案件已進入准備官方「證實」階段，但由於涉及大量軍事敏感訊息，相信案件只會「局部曝光」。

兩天前，中國全國政協撤銷三名軍工企業高層的政協委員資格。對此，《星島日報》援引消息來源稱，這三名軍工巨頭卷入火箭軍腐敗案，涉及軍事裝備采購，前國防部長李尚福也牽涉其中。

（綜合報道）

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