女承父業？ 金正恩或培養女兒成為接班人

金正恩的女兒金主愛（音譯Kim Ju Ae）首次在公眾場合亮相是在2022年11月。當時金正恩在現場視察了彈道導彈的試射，據信金主愛那時只有9歲左右，照片上她牽著父親的手。她的出現引起了分析人士和媒體的注意，但對在一個男性主導的政權中，關於她的討論不多。到今年2月，金主愛已經陪同父親亮相了五場活動，但人們仍然普遍認為，在這個孤立而貧困的國家，她不會被視為是金正恩的繼承人。 朝鮮傳統深受儒家文化的影響，男尊女卑的思想之下，軍隊不會接受女性的指揮。然而，最近幾個月這一被廣泛接受的觀點正在發生變化，在12月6日出現了更為決定性的轉折。當時，韓國統一部部長金暎浩(Kim yong -ho)告訴媒體，盡管尚且年幼，金正恩似乎「急於」將女兒推向公眾視野，並為這個世襲王朝的第三次權力交接做准備。

金暎浩的說法得到了韓國國家情報院的認同。情報院院長趙太庸(Cho Tae-yong)本月早些時候接受韓國廣播公司KBS采訪時表示，他相信金主愛確實正在接受培養，有朝一日會接替她父親成為朝鮮下一屆領導人。

宣傳機器來幫忙

趙太庸表示，朝鮮的宣傳機器已經全力運轉，正忙於在這位女孩周圍建立個人崇拜，朝鮮本土媒體現在稱她為「朝鮮的晨星」，這個頭銜以前是形容她的曾祖父金日成的。甚至是一年前還持有保留態度的人，現在也逐漸接受了金正恩正在為權力交接給女兒打下基礎的觀點。 首爾的朝鮮研究大學(University of North Korean Studies)的專家金聖京(Kim Sung - Kyung)表示：「以前，我對朝鮮可能出現一位女性領導人持懷疑態度，但隨著金主愛在越來越多的軍事活動中露面，我的看法逐漸改變。」接受德國之聲採訪時她表示「無論金正恩走到哪裡，說什麼，都是為國內外地區而精心設計過的。……一開始，分析人士認為金正恩的女兒和他一起出現背後有政治意圖，但很少有人認為這個男權社會會有出現一位女性領導人。」

她指出，有一種說法是，讓一個年輕女孩陪伴這位獨裁者亮相，會在某種程度上給他的形象帶來親和力。越來越多的另一種觀點認為，金正恩正在為最終的權力交接奠定基礎。

金正恩(Kim Jong Un)在發展核武和彈道導彈方面投入了大量資金，據信，其中最具威力的彈道導彈可抵達美國本土。很明顯，他准備把軍事權力交給他的女兒，以便在適當時機合法化她的統治。金聖京表示：「許多分析人士指出，金主愛的女性身份使她無法領導朝鮮，但我不認為這是一個如此重要的問題。」她指出，朝鮮官方媒體有時間塑造金主愛的形象，成為既是與男性相關的強大領導人，也是對國家充滿愛心的母親形象。她說：「我現在相信朝鮮的下一任領導人有可能是女性，但金主愛的年齡太小，現在下結論還為時過早。」

慶南大學遠東研究所教授林乙哲（Lim Eul Chul）也表達了謹慎的看法。他說：「談到她未來的角色，我們需要保持所有可能性，並采取謹慎的態度，金主愛只有10歲。雖然她經常與父親一起出席軍事相關活動，但仍然缺乏足夠證據能確定她目前的具體角色，或未來將扮演什麼角色。」林乙哲補充說「金主愛是否是一個真正有潛力的繼任者，可能取決於她在未來表現出的能力和品質，以及她父親的戰略判斷。」

林乙哲說，金正恩很可能至少利用他的女兒「塑造一個負責任的領導人的形象」，鞏固他對國家的控制。

過去一直有猜測稱，金正恩有健康問題，在新聞畫面中顯得體重超重。據報道，他的父親金正日也患有高血壓、痛風和糖尿病等等疾病，在70歲時去世。現年39歲的金正恩可能希望在年輕的時候確立明確的繼承路線，這將有助於金主愛在時機成熟時順利接任領導朝鮮。但分析人士也表示，也有其他同樣合理的情景可能會發生。

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