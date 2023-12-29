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政府補貼助攻！中國今年將超越日本 成全球最大汽車出口國

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
中國大陸今年全年汽車出口量預料將首度超越日本，成為全球最大汽車出口國。美聯社
中國大陸今年全年汽車出口量預料將首度超越日本，成為全球最大汽車出口國。美聯社

中國大陸今年全年汽車出口量預料將首度超越日本，成為全球最大汽車出口國，主要拜在俄羅斯與墨西哥市占擴大、及電動車漸受歡迎所賜。

日經新聞報導，中國汽車工業協會（CAAM）的初步數據顯示，中國大陸今年1~11月的汽車出口比去年同期成長58%至441萬輛，領先日本同期汽車出口。日本1~11月出口399萬輛汽車，全年預料將為430萬輛左右。

日本上次跌落榜首，是在2016年被德國擠下。中國大陸已企圖成為汽車出口大國，以全球轉向電動車為達成目標的方式之一。

不過，俄羅斯市場也助了一臂之力，因為日本和西方對手退出俄羅斯市場，已嘉惠中國大陸車廠。中國大陸1~10月出口73萬輛汽車到俄羅斯，比一年前暴增七倍。奇瑞汽車和長城汽車已出口汽油車到俄國，包括中型和大型休旅車（SUV）。

中國大陸今年來斬獲第二大的市場為墨西哥，出口量攀增71%到33萬輛，中國大陸車廠已尋求在當地建立客戶基礎，作為最終前進美國和加拿大市場的據點。奇瑞、上汽集團及安徽江淮汽車對墨西哥出口全都成長。

根據中國汽車工業協會的數據，中國大陸1~10月出口的電動車和其他新能源車輛也跳增77%至143萬輛，占了同期整體汽車出口的34%。

中國大陸多數出口的能源車輛都輸往歐洲和東南亞，以在上海有超級工廠的特斯拉（Tesla）、以及比亞迪（BYD）驅動出口。比亞迪的Atto 3休旅車在歐洲售價約3.8萬歐元（約4.2萬美元），低於當地電動車平均5萬~6萬歐元的價格區間。

中國大陸車廠也擴大對東南亞出口，搶攻日本車廠的地盤，日本車廠則因緩慢轉向電動車，導致市場遭蠶食。中國大陸1~10月對其他亞洲市場出口的新能源車數量，接近出口到歐洲的水準，對泰國出口更是倍增，超越到英國市場的出口。

美國顧問業者AlixPartners董事總經理鈴木智之指出，中國大陸車廠出口競爭優勢的一大因素，是國家補貼。

日本 俄羅斯

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