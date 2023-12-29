旋風再起？ 東京都知事小池明年2月訪台

日本共同社報導，東京都廿八日宣布，都知事小池百合子預定明年二月四至八日，訪問澳洲新南威爾斯州及台灣台北市。

東京都表示，明年適逢東京和新南威爾斯締結友好城市四十周年，小池計畫藉此出訪進一步促進雙邊關係；訪台則主要考察台北市的數位化政策。

東京都知事一任四年，連選得連任，小池第二任期預定明年七月卅日屆滿，但尚未公開表態是否尋求三連任。她現年七十一歲，曾是自民黨員，歷任參、眾議員與環境大臣等職，並在已故首相安倍晉三首度組閣時，於二○○七年成為首位女性防衛大臣，目前兼任東京地方型政黨「都民第一會」特別顧問，四月地方選舉時，該黨六十位候選人當選四十四人。

小池近日接受日本媒體專訪時，均未表明是否參選預定明年七月七日舉行的都知事選舉。

小池強調，待解問題堆積如山，現階段希望全力聚焦在各項實際議題。尤其將力阻日本出生率持續下滑。她說，自己今年著力最深的，就是其「兒童第一」的少子化對策，例如凍卵最高可補助卅萬日圓，今年以來共約七千人申請。她已宣布，明年度都政府的相關預算，將從一億日圓大幅提高至五億日圓。

東京都今年也在不排富下，對未滿十八歲的每名都民每月發放五千日圓（約台幣一一○○元）零用金，而且明年也將繼續。小池認為，該福利有助減輕都民養育子女的負擔，這和改善少子化息息相關。她還宣示包括私立在內的都內所有高校，明年實質免學費和減免伙食費的政策方針。

針對另一項嚴重的高齡化問題，她則聚焦完善「地區綜合護理系統」，使銀髮族能夠在住家附近接受綜合的醫療照護服務。

另外，鑒於日本政壇當前亂局，首相岸田文雄及執政的自民黨民調直直落，日本最大出版社講談社旗下雜誌「周刊現代」廿八日報導，明年九月岸田的自民黨總裁任期屆滿，新黨魁必須能使該黨形象耳目一新，現任外務大臣上川陽子予人安定感，但她隸屬自民黨派系宏池會，其前會長就是岸田。而小池是「權力鬥爭的天才」，屆時不無可能藉由重返自民黨或合縱連橫的方式，再掀起一股「小池旋風」。