快訊

4大專校院可用資金為負 「這所私校」可用資金達84億超過台大

實支實付險下架掀搶買潮 保誠人壽開第一槍「停止受理」

勒索李善均韓幣3.5億！酒店女現身法院「抱孩子竄逃」 韓網友氣炸

日本H3火箭2號機預計2024年2月發射 將搭載小型衛星

中央社／ 東京28日綜合外電報導

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）今天宣布將訂於2024年2月15日發射最新主力火箭H3二號機。這將是日本繼首次試射失敗後，睽違約1年再度挑戰發射H3火箭。

綜合日本放送協會（NHK）、「朝日新聞」報導，H3一號機於2023年3月7日從鹿兒島縣種子島太空中心發射升空後，因為第2節火箭引擎無法點火，宣告發射失敗，並失去上面搭載的地球觀測衛星「大地3號」（Daichi 3）。

JAXA分析首次試射的飛行數據等資料後，歸納出3大發射失敗原因並採取因應措施。如今該機構計劃在明年2月15日上午發射H3二號機，並將搭載2顆預測災害用的超小型人造衛星，以及測量火箭性能的機器。

H3是日本現今主力火箭H2A的後繼機種，由JAXA與日本三菱重工業耗資逾2000億日圓聯手開發。H3火箭的特色是負載能力是H2A的1.3倍，但發射成本幾乎僅有H2A的一半。

日本經濟新聞報導，由於三菱重工業的H2A火箭48號機預計於明年1月11日從種子島太空中心升空，因此H3二號機的發射也可能受到48號機的作業進度、天氣狀況等因素影響，延至2月16日之後進行。

火箭 太空

延伸閱讀

中國發射火箭後 警告南海有火箭殘骸掉落

衛星電話概念股先看這兩檔

藍源成功重返太空 時隔1年多再度發射無人火箭

藍源取消「新謝波德號」發射計畫 無人火箭改19日升空

相關新聞

衝著美國來！金正恩公布2024關鍵政策 下令「加快戰爭準備」

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓領導人金正恩已下令軍隊、軍火工業和核武部門加快戰爭準備，以因應美國的空前「對抗舉...

為耶誕禮物起衝突！美國14歲少年槍殺姊姊後 再遭到哥哥射傷

美國佛羅里達州平安夜傳出一起家庭悲劇，15歲的哥哥因不滿母親送14歲的弟弟比較多耶誕禮物，而與弟弟起衝突，弟弟隨後掏槍並...

誰把李善均推入死境？南韓警察洩漏身分、嗜血的媒體與觀眾

因牽連吸毒疑雲，而連月不斷接受調查的南韓知名演員李善均，12月27日上午被發現陳屍車內，警方研判為輕生。不論李善均是否真的吸毒，南韓警方調查的草率和調查前洩漏身分、媒體的嗜血報導、閱聽眾的追逐八卦，還有社會對毒品問題「只重譴責卻無心討論與解決」的態度，都證明這番犧牲不值得，還可能有下一個李善均出現。

泰國流亡前總理盈拉瀆職罪不成立 是否同哥哥返國引關注

泰國最高法院近日判定流亡前總理盈拉在2011年的一起人事調動上沒有瀆職，並撤銷此案對盈拉的逮捕令。流亡海外多年的盈拉可能...

東京都知事小池百合子 預定明年2月訪問台北

日本共同社28日報導，東京都同日宣布，都知事小池百合子預定明年2月4至8日，訪問澳洲新南威爾斯州及台灣台北市。

模擬北韓突襲 首爾逾千軍警罕見舉行國防演習

1000多名南韓軍警和緊急應變人員昨天參與一場罕見的國防演習，模擬北韓對首爾發動攻擊，以消除人們對首爾位於平壤武器攻擊範...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。