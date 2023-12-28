日本H3火箭2號機預計2024年2月發射 將搭載小型衛星
日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）今天宣布將訂於2024年2月15日發射最新主力火箭H3二號機。這將是日本繼首次試射失敗後，睽違約1年再度挑戰發射H3火箭。
綜合日本放送協會（NHK）、「朝日新聞」報導，H3一號機於2023年3月7日從鹿兒島縣種子島太空中心發射升空後，因為第2節火箭引擎無法點火，宣告發射失敗，並失去上面搭載的地球觀測衛星「大地3號」（Daichi 3）。
JAXA分析首次試射的飛行數據等資料後，歸納出3大發射失敗原因並採取因應措施。如今該機構計劃在明年2月15日上午發射H3二號機，並將搭載2顆預測災害用的超小型人造衛星，以及測量火箭性能的機器。
H3是日本現今主力火箭H2A的後繼機種，由JAXA與日本三菱重工業耗資逾2000億日圓聯手開發。H3火箭的特色是負載能力是H2A的1.3倍，但發射成本幾乎僅有H2A的一半。
日本經濟新聞報導，由於三菱重工業的H2A火箭48號機預計於明年1月11日從種子島太空中心升空，因此H3二號機的發射也可能受到48號機的作業進度、天氣狀況等因素影響，延至2月16日之後進行。
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