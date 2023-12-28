西方制裁失靈？ 中印仍大買俄國石油

俄羅斯石油仍炙手可熱。俄羅斯副總理27日接受專訪時透露，即使歐盟對俄國原油實施禁運，今年中國與印度購買俄國石油比率大幅增加，絲毫不受歐盟禁運制裁的影響。

俄國石油不畏禁運

據《亞洲新聞台》報導，隨著俄羅斯入侵烏克蘭，西方國家陸續對俄國實施多項制裁，包括歐盟對其石油實施禁運。俄羅斯副總理諾瓦克說，「之前我們提供歐洲40~45%的石油與石油產品，今年比率預計不會超過5%。」即使失去歐洲多數市場，俄國已轉向中國在內等國家，諾瓦克指出，中國購買石油比率已成長到45~50%，印度更成為俄國石油大買家，「在兩年內，供應印度的總量已成長了約4成。」

即使這些銷售合法，但反對者認為，等於為俄羅斯石油開後門，並已破壞制裁的力道。

俄國預計今年石油與天然氣營收有望來到980億美元，金額與入侵烏克蘭之前相當，石油與天然氣產業目前則佔俄羅斯GDP 27％。

俄國持續供應原油

據《路透社》報導，談到「石油輸出國家組織和結盟油國」(OPEC+)時，諾瓦克表示，俄羅斯將堅守減產的承諾，預計明年布蘭特原油價格將落在每桶80至85美元之間，大致與目前水準相符。

上個月，美國也宣布對由俄羅斯第二大天然氣公司Novatek主導的Arctic LNG 2液化天然氣計畫實施制裁，消息傳出後，外國股東擔憂制裁可能帶來的反彈效應，已暫停參與該計畫。

對此，諾瓦克指出，該計畫已經開始生產液化天然氣並預計2024年第一季可以對外供應。不過，產業人士則認為，該計畫距離達到每年660萬公噸名義產能目標還有一段不小距離。

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