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消費者重視永續 奢侈品牌用減碳布料

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

隨著消費者品牌永續要求愈來愈高，奢侈品牌也要一改奢靡浪費的形象，結合永續布料拼減碳！奢侈品企業開雲集團旗下品牌YSL、GUCCI或BV等品牌，透過成立回收奢侈品的永續中心、開發永續布料或拒絕皮草等方式，盼能對環境更加友善。競爭對手LVMH也曾出版環境與社會承諾的報告書。

奢侈品也要拚減碳

隨著全球更加關注氣候變遷的議題，消費者愈來愈關注環保議題。根據《BBMG與GlobeScan》2020年的報告指出，超過9成30歲以下的民眾表示，企業如果愈對環境或社會友善，愈願意花錢支持這些品牌，或成為忠實顧客或員工。

其中，時尚奢侈品產業所需原物料龐大，且製造過程中有大量碳排，該企業的減碳措施也備受關注。《BBC》報導，如奢侈品牌開雲集團旗下有包括Gucci、Balenciaga 和 Yves Saint Laurent等大品牌，受到許多明星、歌手的歡迎。擔任開雲集團永續漲的達維正努力減少奢侈品牌的碳排放，扭轉社會對奢侈品牌「浪費」的迷思。

藻類製作永續布料

今年三月，開雲集團就宣布要在2035年前將溫室氣體排放減少4成，不僅於2022年秋季全面禁用皮草，更創立實驗室，研究如何替各式各樣的材料減碳，旗下品牌Gucci也建立「循環永續中心」，成為義大利首個回收奢侈品的公司。

達維表示，開雲集團目前建立跨通路的系統，確保在設計、財務與物流部門都能夠設法解決開碳排的問題。她強調，有些事情可以從很小的地方開始，例如在辦公室設定開冷氣的溫度。此外，開雲集團旗下品牌Balenciaga也首度於生技公司「Gozen」合作，試圖運用一種以藻類製成的布料來設計衣服。

奢侈品銷售集團LVMH也祭出永續對策，具體原則包括「拒絕漂綠，重視品牌誠實溝通」、「建立品牌永續目標」、「建立品牌與社群社會友善的互動」、「不一味迎合社會潮流」與「擘劃永續經營的藍圖」。

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