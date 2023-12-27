德國今年的武器出口創歷史紀錄

（德國之聲中文網）德國政府今年批准了價值至少117.1億歐元的武器出口，創下新紀錄。從今年1月1日至12 月12日，德國政府批准的武器出口已經較2021年93.5億歐元的歷史最高點增長了 25%；與去年相比，增幅甚至達到了40%。批准的武器出口額中超過三分之一流向烏克蘭，總計達41.5億歐元。這是經濟部對來自 "莎拉‧瓦根克內希特聯盟"的聯邦議員塞維姆·達格德倫（Sevim Dagdelen）問詢的回應。

近90%出口到北約國家和其他盟國

這些被批准出口的武器包括61.5億歐元的戰爭武器和價值55.7億歐元的其他軍備。其中近90%流向歐盟和北約國家、烏克蘭以及享受與北約國家相同或或類似待遇的國家，如日本、澳大利亞或韓國。獲批出口以色列、阿聯酋和沙特阿拉伯等其他所謂第三國的德國生產的武器和軍備價值17.6億歐元。

武器出口政策的一個轉折點

在組閣談判中，德國聯邦政府在社民黨和綠黨的敦促下本打算限制武器出口，並為此目的出台管制法。但烏克蘭戰爭導致了德國武器政策出現逆轉。 德國總理肖爾茨在2022年2月27日的"時代轉變"演講中推翻了德國政府一直奉行的"不向正在發生戰爭的地區運送致命武器"的禁令，標志著一項重大轉變。

戰爭第一年，德國就批准向烏克蘭交付價值22.4億歐元的武器，其中包括防空系統和重炮。 今年，德國猶豫再三後增加向烏克蘭提供"豹2"主戰坦克，對烏克蘭的武器出口許可增至41.5億歐元。

即使不包括烏克蘭，德國今年出口的武器總額也超過 70 億歐元。與之相對，在默克爾擔任總理的16年裡，德國的武器出口僅有3年突破了70億歐元大關。除烏克蘭以外，今年接受德國武器最多的國家分別為挪威（12億歐元）、匈牙利（10.3億歐元）、英國（6.549 億歐元）、美國（5.454 億歐元）和波蘭（3.279 億歐元）這5個北約國家。

德國今年對以色列的武器出口為去年的十倍

以色列以 3.232 億歐元的交付量排名第七。相比之下，德國2022年全年批准向以色列出口的武器僅為3200萬歐元，相當於今年的十分之一。

據德國外交部此前消息，200多份向以色列出口武器的許可證大部分是10月7日哈馬斯對以色列發動恐怖襲擊後簽發的，尤其涉及防空和通信設備的組件。

除以色列外，躋身德國武器前十大接受國的非北約國家還有韓國（2.564 億歐元）

今年，德國再次允許向阿拉伯地區國家交付武器，但規模較小，其中包括阿聯酋（截至11月30日金額為 7820 萬歐元）、埃及（4030 萬歐元）、卡塔爾（1510 萬歐元）和沙特阿拉伯（截至11月30日1330 萬歐元）。 對這些國家的出口主要因其人權狀況和卷入地區沖突引起爭議。

達格德倫予以嚴厲批評

外交事務政治家達格德倫對德國政府創紀錄的武器出口予以嚴厲批評。她說，德國政府不應批准向世界各地的戰爭和緊張地區出口武器，用這裡的人民必須付出高昂代價購買的新武器為烏克蘭毫無意義的消耗戰推波助瀾，而是應該做出必要的決定，投資德國的基礎設施和教育。

（德新社）

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