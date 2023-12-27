李善均疑車內燒炭亡！妻子報警「丈夫寫下遺書後離家」

南韓電影《寄生上流》影帝李善均涉嫌吸毒遭警方調查，震驚演藝圈，韓聯社報導，李善均27日被發現在車內身亡，享年48歲。

根據報導，當地時間27日上午10時30分，在首爾鐘路區臥龍公園的一輛車內，一名疑似李善均的男子被發現時昏迷不醒，警方隨後確任身分無誤，並在車內發現有一塊煤炭，疑似燒炭自殺。

報導指出，上午10時12分許，警方接到報警稱「丈夫寫下了遺書般的便條後離開家」，車子也一同開走。

消防相關部門指出，由於李善均當場被宣判死亡，所以沒有被送往醫院接受治療。

李善均近日因疑似吸毒又傳出外遇酒店女室長，苦心經營的愛家好男人形象瞬間毀於一旦，即使毒品檢測結果顯示皆為陰性，無法斷定真的吸毒，但他也聲稱被女室長欺騙服用毒品，且不知道是何種毒品。

近日女室長A女出庭受審，辯護律師公開表示李善均並非不知情，「他知道自己使用的是毒品」。

李善均日前才向負責調查的仁川地方警察廳提交測謊測試請求，聲稱自己無罪。

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