快訊

侯友宜遭綠猛攻 妻任美鈴公開信：2026年6月約滿 凱旋苑改為社宅

李善均留遺書離家 演員妻急忙報警…崩潰等來冰冷遺體

遭割喉國三生不治 少年涉重罪…新北檢：未來不排除朝殺人偵辦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

李善均疑車內燒炭亡！妻子報警「丈夫寫下遺書後離家」

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
近日身陷吸毒風波的南韓知名演員李善均27日被發現在車內身亡，享年48歲。歐新社
近日身陷吸毒風波的南韓知名演員李善均27日被發現在車內身亡，享年48歲。歐新社

南韓電影《寄生上流》影帝李善均涉嫌吸毒遭警方調查，震驚演藝圈，韓聯社報導，李善均27日被發現在車內身亡，享年48歲。

根據報導，當地時間27日上午10時30分，在首爾鐘路區臥龍公園的一輛車內，一名疑似李善均的男子被發現時昏迷不醒，警方隨後確任身分無誤，並在車內發現有一塊煤炭，疑似燒炭自殺。

報導指出，上午10時12分許，警方接到報警稱「丈夫寫下了遺書般的便條後離開家」，車子也一同開走。

消防相關部門指出，由於李善均當場被宣判死亡，所以沒有被送往醫院接受治療。

李善均近日因疑似吸毒又傳出外遇酒店女室長，苦心經營的愛家好男人形象瞬間毀於一旦，即使毒品檢測結果顯示皆為陰性，無法斷定真的吸毒，但他也聲稱被女室長欺騙服用毒品，且不知道是何種毒品。

近日女室長A女出庭受審，辯護律師公開表示李善均並非不知情，「他知道自己使用的是毒品」。

李善均日前才向負責調查的仁川地方警察廳提交測謊測試請求，聲稱自己無罪。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

李善均 毒品 吸毒

延伸閱讀

南韓警方曝「李善均消失到過世」的最後一晚　疑留遺書失聯、車上發現木炭

李善均留遺書輕生亡！妻子忙報警 崩潰等來冰冷遺體

快訊／捲入吸毒風波！李善均倒臥車內身亡 疑燒炭輕生

李善均遭控涉毒檢測卻都「陰性」 請求警方對證人測謊

相關新聞

李善均疑車內燒炭亡！妻子報警「丈夫寫下遺書後離家」

南韓電影《寄生上流》影帝李善均涉嫌吸毒遭警方調查，震驚演藝圈，韓聯社報導，李善均27日被發現在車內身亡，享年48歲。

南韓《寄生上流》影帝李善均倒臥車內身亡！享年48歲

南韓電影《寄生上流》影帝李善均涉嫌吸毒遭警方調查，震驚演藝圈，韓聯社27日報導，李善均被發現失去意識、倒臥在一輛車內，確...

化學油輪印度洋遇襲後 印度海軍出動多艘飛彈驅逐艦坐鎮阿拉伯海

日經亞洲報導，日前一艘載運化學品的油輪行經印度西岸的印度洋海域時遭到伊朗無人機襲擊，印度政府為遏制區域內爆發衝突，出動飛...

MSC證實貨櫃船在紅海遇襲 胡塞組織坦承發動攻擊

地中海航運公司（MSC）在聲明中證實，旗下的貨櫃船MSC United VIII周二（26日）在行經紅海時遭遇襲擊。葉門...

土耳其國會外委會終批准 瑞典加入北約更進一步

土耳其國會由執政黨正義發展黨（AK Party）控制的外交委員會今天批准瑞典加入北約案，在瑞典申請加入19個月後，這是重...

以擊殺伊朗將領 區域風險增

英國衛報引述伊朗共和國通訊社（IRNA）報導，以色列廿五日空襲敘利亞首都大馬士革南部，殺害伊朗革命衛隊高級軍官莫薩維。伊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。