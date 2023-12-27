駐伊拉克基地遇襲 美軍反擊親伊朗民兵組織

美國官員表示，美國於周一（12月25日）晚些時候打擊了伊拉克境內與伊朗有關聯的民兵組織。此前，美軍駐伊拉克北部城市埃爾比勒 （Erbil）的基地遭遇襲擊，造成三名美軍人員受傷。伊朗支持的真主黨旅（Kataib Hezbollah）及其關聯組織聲稱對此次襲擊負責。

伊拉克政府周二上午譴責美軍空襲是「明顯的敵對行為」，損害了雙邊關係。「美方以回應襲擊為由將伊拉克軍事陣地作為打擊目標」，伊拉克政府補充道：「造成一名軍人死亡，18人受傷，其中包括平民。」巴格達政府還指出，這一「敵對」行為「與追求建立安全與穩定的持久共同利益相反，與美方宣稱的加強與伊拉克關係的意圖背道而馳」。

駐伊敘美軍遇襲逾百次

與伊朗結盟的團體反對以色列對哈馬斯控制的加沙地帶發動進攻。巴勒斯坦伊斯蘭激進組織哈馬斯被以色列、美國、歐盟和其他一些國家列為恐怖組織。而美國是以色列最重要的盟友。自10月7日哈馬斯與以色列爆發衝突以來，駐伊拉克和敘利亞的美軍至少遭到了100次襲擊。位於埃爾比勒的美國基地曾多次成為襲擊目標，其中包括10月26日的一次無人機襲擊，炸彈穿透了防空系統，但並未引爆。12月，美國駐伊拉克大使館大院遭到迫擊炮襲擊。

美方態度

美國軍方表示，這次襲擊可能擊斃了「多名真主黨旅武裝分子」，並摧毀了多處相關設施。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）介紹：「美軍對真主黨旅及其關聯組織在伊拉克使用的三處設施進行了必要和適度的打擊。」

美國中央司令部司令庫里拉（Michael Erik Kurilla）在另一份聲明中表示：「這次打擊的目的是要向對襲擊駐伊拉克和敘利亞聯軍的人員追究責任，削弱他們繼續展開襲擊的能力。我們將始終保護自己的部隊。」

據美方介紹，因為美軍駐埃爾比勒基地遇襲而受傷的三名人員中有一人傷勢嚴重。美國國家安全委員會發言人沃森（Adrienne Watson）指出：「（美國總統拜登）最優先考慮的是保護在危險環境中服役的美國人員。如果這些襲擊繼續發生，美國將按照我們選擇的時間和方式採取行動。」

另據伊朗當地媒體報導，周一早些時候，在以色列對敘利亞大馬士革郊區的襲擊中，伊朗伊斯蘭革命衛隊駐敘利亞高級顧問穆薩維（Seyyed Razi Mousavi）身亡。穆薩維負責協調敘利亞和伊朗之間的軍事聯盟。當地由伊朗支持的激進組織已誓言，將對此次殺戮進行報復。

(美聯社, 路透社, 法新社)

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