2024年將充滿挑戰…歐盟收到逾百萬尋求庇護申請 大多人想去這1國

歐盟庇護局（EUAA）指出，德國和歐洲的尋求庇護者在今年大幅增加。該機構負責人格雷戈裡（Nina Gregori）向媒體表示，僅在10月份，EUAA就登記了約12.3萬份申請，創下了七年來的最高月值。2023年，歐盟收到的避難申請總數將「遠遠超過一百萬」。格雷戈裡並不預計狀況會有緩解，相反地：「我們周圍的世界變得越來越不穩定。因此，難民的庇護需求在2024年以及之後也不會減少，在某種程度上甚至可能會增加。」2024年將是「充滿挑戰的一年」。

路透社報導，截至10月底，歐盟範圍內總共登記了大約93.7萬份庇護申請，較去年同期增加了22%。僅在德國，截至11月底，德國聯邦移民和難民局（Bamf）登記的庇護申請就約有32.5萬份，較去年同期增加了52%。歐盟庇護局指出，歐盟範圍內，德國仍然是尋求庇護者的主要目的地。根據EUAA的統計，10月份德國的庇護申請佔所有申請的27%，超過了排名第二和第三的法國和義大利的總和。

來自烏克蘭的難民數量也持續上升。格雷戈裡表示，在歐盟登記並享受臨時保護的烏克蘭人有416萬，比1月份增加了32萬。歐盟範圍內，截至10月底，德國是最大的烏克蘭難民收容國，收容了約117萬名烏克蘭難民，其次是波蘭，收容了95.7萬名烏克蘭難民。格雷戈裡對最近達成的歐盟庇護制度改革的協議表示歡迎。新規的核心是，所有成員國都有義務在外部邊界對所有抵達的移民進行統計和審核。這一審核將確認，移民是否來自難民申請認可率低於20%的國家。如果來自難民申請認可率低於20%的國家，那麼這些移民、包括帶小孩的家庭將進入「快速邊境程序」。在邊境附近的封閉營地裡，將在12周內裁決這些移民是否應立即遣返，還是有可能的確需要受到庇護。

不過，格雷戈裡對形勢迅速緩解的期望值不高，她說：「新協議並非靈丹妙藥。沒有人應該期望立即改變，包括庇護申請數量的發展。」不過她補充說「已經達成的協議傳遞了一個非常明確的信息，即，歐盟將會嚴厲打擊那些試圖濫用難民保護權利的人，包括打擊走私活動。」

（路透社等）

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