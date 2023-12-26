快訊

黨性高於人性？習近平高調讚毛澤東 父親習仲勛卻曾被他往死裡整

民調網站預測立委總席次 藍營區域立委將接近過半、白不分區有望拿8席

2024年將充滿挑戰…歐盟收到逾百萬尋求庇護申請 大多人想去這1國

德國之聲／ 德國之聲
歐盟庇護局（EUAA）指出，德國和歐洲的尋求庇護者在今年大幅增加。圖／德國之聲中文網
歐盟庇護局（EUAA）指出，德國和歐洲的尋求庇護者在今年大幅增加。圖／德國之聲中文網

歐盟庇護局（EUAA）指出，德國和歐洲的尋求庇護者在今年大幅增加。該機構負責人格雷戈裡（Nina Gregori）向媒體表示，僅在10月份，EUAA就登記了約12.3萬份申請，創下了七年來的最高月值。2023年，歐盟收到的避難申請總數將「遠遠超過一百萬」。格雷戈裡並不預計狀況會有緩解，相反地：「我們周圍的世界變得越來越不穩定。因此，難民的庇護需求在2024年以及之後也不會減少，在某種程度上甚至可能會增加。」2024年將是「充滿挑戰的一年」。

路透社報導，截至10月底，歐盟範圍內總共登記了大約93.7萬份庇護申請，較去年同期增加了22%。僅在德國，截至11月底，德國聯邦移民和難民局（Bamf）登記的庇護申請就約有32.5萬份，較去年同期增加了52%。歐盟庇護局指出，歐盟範圍內，德國仍然是尋求庇護者的主要目的地。根據EUAA的統計，10月份德國的庇護申請佔所有申請的27%，超過了排名第二和第三的法國和義大利的總和。

來自烏克蘭的難民數量也持續上升。格雷戈裡表示，在歐盟登記並享受臨時保護的烏克蘭人有416萬，比1月份增加了32萬。歐盟範圍內，截至10月底，德國是最大的烏克蘭難民收容國，收容了約117萬名烏克蘭難民，其次是波蘭，收容了95.7萬名烏克蘭難民。格雷戈裡對最近達成的歐盟庇護制度改革的協議表示歡迎。新規的核心是，所有成員國都有義務在外部邊界對所有抵達的移民進行統計和審核。這一審核將確認，移民是否來自難民申請認可率低於20%的國家。如果來自難民申請認可率低於20%的國家，那麼這些移民、包括帶小孩的家庭將進入「快速邊境程序」。在邊境附近的封閉營地裡，將在12周內裁決這些移民是否應立即遣返，還是有可能的確需要受到庇護。

不過，格雷戈裡對形勢迅速緩解的期望值不高，她說：「新協議並非靈丹妙藥。沒有人應該期望立即改變，包括庇護申請數量的發展。」不過她補充說「已經達成的協議傳遞了一個非常明確的信息，即，歐盟將會嚴厲打擊那些試圖濫用難民保護權利的人，包括打擊走私活動。」

（路透社等）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

德國 歐盟 難民 移民

相關新聞

台灣大選牽動全球經濟！巴隆周刊預測2結果 分析最糟情境與市場反應

美國巴隆周刊（Barron's）報導，1月13日登場的台灣總統大選至關重要，不僅將形塑兩岸關係，也可能牽動美中之間的地緣...

北韓啟用新反應爐 疑製核武燃料

韓聯社報導，國際原子能總署（IAEA）日前在理事會會議披露，北韓寧邊核子設施的實驗用輕水反應爐（ELWR）已完工並展開試運作...

商船遇擊頻傳 印度海軍部署軍艦與巡邏機嚇阻

法新社報導，鑒於近期阿拉伯海頻傳船隻遇襲，印度海軍25日聲明，會部署3艘飛彈驅逐艦和P8I長程海上巡邏機到該海域，以維持...

2024年將充滿挑戰…歐盟收到逾百萬尋求庇護申請 大多人想去這1國

歐盟庇護局（EUAA）指出，德國和歐洲的尋求庇護者在今年大幅增加。該機構負責人格雷戈裡（Nina Gregori）向媒體表示，僅在10月份，EUAA就登記了約12.3萬份申請，創下了七年來的最高月值。2023年，歐盟收到的...

連續4年停辦倒數！東京澀谷憂跨年人群聚集 「八公像」周邊再度封鎖

日本東京都澀谷區公所宣布，繼今年萬聖夜後，今年底到明年初的跨年期間將再度封鎖JR澀谷站前「八公像」周邊地區，避免人群聚集...

班機遭舉報疑涉人口販運！法國扣留數天調查 獲准放行後飛抵印度

一架載有約300名大多為印度籍乘客的班機因涉及人口販運嫌疑，遭法國當局扣留數天調查後放行，今天載運近280名乘客飛抵印度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。