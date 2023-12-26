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北韓啟用新反應爐 疑製核武燃料

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
國際原子能總署日前在理事會會議披露，北韓寧邊核子設施的實驗用輕水反應爐（ELWR）已完工並展開試運作。 圖／法新社
國際原子能總署日前在理事會會議披露，北韓寧邊核子設施的實驗用輕水反應爐（ELWR）已完工並展開試運作。 圖／法新社

韓聯社報導，國際原子能總署（IAEA）日前在理事會會議披露，北韓寧邊核子設施的實驗用輕水反應爐（ELWR）已完工並展開試運作。此舉疑似意在製造核武燃料，美國、南韓對其安全威脅均表擔憂。

IAEA署長葛羅西上周說，該署測得更多該輕水反應爐啟用跡象，包括有溫水釋出。美國駐維也納聯合國代表團聲明，北韓舉措引發安全等方面嚴重疑慮，其不法的核子與彈道飛彈計畫持續嚴重威脅國際和平及安全。

南韓外交官員廿四日說，首爾基於韓美合作密切關注北韓核子設施和IAEA說法；北韓違反聯合國安理會決議持續核子發展，去年底甚至稱要讓核彈頭數量激增，加上不斷射彈挑釁威脅區域和世界和平，韓方將與國際合作使北韓停止研發核武和挑釁，朝向非核化。

葛羅西說，排放溫水足見反應爐達臨界狀態；輕水反應爐和其他核反應爐皆可從使用過的核燃料製造鈽，於再處理過程分離出來，故令人憂心。美聯社日前報導，鈽和高濃縮鈾為核武兩項關鍵原料，北韓長期從一座功率五百萬瓦的反應爐製造鈽，該輕水反應爐會成為額外鈽來源。

北韓 核武 美國

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